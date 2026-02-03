مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في جولة منتظرة تحمل معها العديد من المواجهات القوية والحاسمة، سواء في صراع القمة أو الهروب من مناطق الخطر. وتبدأ مباريات الجولة بلقاء مرتقب يجمع بين الأهلي والبنك الأهلي، على أن تستمر المنافسات حتى يوم الجمعة المقبل.



انطلاق الجولة بمواجهة قوية

يفتتح الأهلي مشواره في الجولة الـ17 بمواجهة البنك الأهلي، في لقاء يقام مساء اليوم الثلاثاء 3 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي الأهلي لمواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يطمح البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري.



مباريات الأربعاء 4 فبراير

يشهد يوم الأربعاء ثلاث مواجهات متنوعة القوة:

سموحة يلتقي بيراميدز في الخامسة مساءً، في مباراة مهمة لكلا الفريقين.

زد إف سي يواجه المصري البورسعيدي في نفس التوقيت.

الزمالك يصطدم بكهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساءً، في لقاء يسعى فيه الأبيض لحصد نقاط جديدة.



منافسات الخميس 5 فبراير

تتواصل مباريات الجولة بثلاث مواجهات:

حرس الحدود أمام فاركو في الخامسة مساءً.

سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في الثامنة مساءً.

وادي دجلة يصطدم بالمقاولون العرب في نفس التوقيت.



ختام الجولة يوم الجمعة



تُختتم الجولة يوم الجمعة 6 فبراير بثلاث مباريات:



الجونة أمام مودرن سبورت في الخامسة مساءً.

طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً.

بتروجت يلتقي إنبي في الثامنة مساءً أيضًا.



القناة الناقلة



تنقل قناة أون سبورت جميع مباريات الدوري المصري بشكل حصري، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتقديم تغطية شاملة قبل وبعد المباريات



