قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على خطى أوروبا.. أوكرانيا تعلن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن لشهر شعبان
مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة
ترامب يحذر أوروبا: لدينا أفضل المعدات العسكرية ونبيعها للناتو
إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا
بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
نيويورك تايمز: إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع أمريكا
بعد إصابته بكسر في الترقوة.. جراحة ناجحة لنجم المصري باهر المحمدي
اجتماع مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في تركيا
أمام الكونجرس.. بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين
كنز لازم تحافظ عليه.. كهربا يوجه رسالة لـ إمام عاشور بخصوص الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري والقناة الناقلة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في جولة منتظرة تحمل معها العديد من المواجهات القوية والحاسمة، سواء في صراع القمة أو الهروب من مناطق الخطر. وتبدأ مباريات الجولة بلقاء مرتقب يجمع بين الأهلي والبنك الأهلي، على أن تستمر المنافسات حتى يوم الجمعة المقبل.
 

انطلاق الجولة بمواجهة قوية

يفتتح الأهلي مشواره في الجولة الـ17 بمواجهة البنك الأهلي، في لقاء يقام مساء اليوم الثلاثاء 3 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المباراة تحظى باهتمام جماهيري كبير، في ظل سعي الأهلي لمواصلة المنافسة على الصدارة، بينما يطمح البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري.
 

مباريات الأربعاء 4 فبراير

يشهد يوم الأربعاء ثلاث مواجهات متنوعة القوة:

  • سموحة يلتقي بيراميدز في الخامسة مساءً، في مباراة مهمة لكلا الفريقين.
  • زد إف سي يواجه المصري البورسعيدي في نفس التوقيت.
  • الزمالك يصطدم بكهرباء الإسماعيلية في الثامنة مساءً، في لقاء يسعى فيه الأبيض لحصد نقاط جديدة.
     

منافسات الخميس 5 فبراير

تتواصل مباريات الجولة بثلاث مواجهات:

  • حرس الحدود أمام فاركو في الخامسة مساءً.
  • سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة في الثامنة مساءً.
  • وادي دجلة يصطدم بالمقاولون العرب في نفس التوقيت.
     

ختام الجولة يوم الجمعة
 

تُختتم الجولة يوم الجمعة 6 فبراير بثلاث مباريات:
 

  • الجونة أمام مودرن سبورت في الخامسة مساءً.
  • طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندري في الثامنة مساءً.
  • بتروجت يلتقي إنبي في الثامنة مساءً أيضًا.
     

القناة الناقلة
 

تنقل قناة أون سبورت جميع مباريات الدوري المصري بشكل حصري، مع استوديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز نجوم وخبراء الكرة المصرية، لتقديم تغطية شاملة قبل وبعد المباريات


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

محمود حجازي

حجز الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة بفندق شهير للتحريات

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

ختام البرنامج الفكري والثقافي لدار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح دار الإفتاء يستعرض فرص ومخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة الفتوى

الشيخ أحمد وسام،

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد