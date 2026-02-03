مخرج قسمة العدل: الهدف الأساسي من العمل الفني أن يجعل الإنسان يفكر وليس تلقينه الصح والغلط

قال المخرج أحمد خالد، إنه سعيد بالتفاعل الكبير وردود الأفعال تجاه مسلسل «قسمة العدل»، مؤكدًا على قدرة الفنان محمد جمعة على تقديم شخصيات متنوعة بين الكوميديا والتراجيديا بكفاءة عالية، وهو ما يمنح العمل مرونة في توظيف الممثلين وفقًا لمتطلبات كل شخصية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العمل مع ممثلين مثل جمعة ودنيا ماهر وخالد كمال وخالد أنور يعكس تنوع قدراتهم، ما يسهل تقديم الشخصيات بطريقة توازن بين المتعة الفنية والعمق الدرامي.

وأشار خالد إلى أن مسلسل "قسمة العدل" نجح في مناقشة قضايا حساسة مثل الميراث والظلم داخل الأسرة بطريقة متوازنة، دون أن يصبح العمل ثقيلًا على المشاهد.

وشرح أن هدفه كان تقديم دراما ممتعة ومفيدة في الوقت نفسه، مع مراعاة أن المشاهد هو من يختار كيف يفكر ويستخلص الدروس من الأحداث، دون توجيه مباشر أو فرض سلوكيات محددة.

وأكد أن الفن ليس أداة لتغيير القوانين أو إصدار أحكام اجتماعية، بل وسيلة لإثارة التفكير لدى الجمهور وإعطائه مساحة لمراجعة واقعه وتقييم المواقف.