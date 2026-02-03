جميع السلع بأسعار مخفضة.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلًا رمضان

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي بالمحافظة، بمركز الإسماعيلية التجاري - ISMAILIA OUTLE بنطاق حي أول مدينة الإسماعيلية، والذي تقيمه الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، السيد أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.





وخلال الافتتاح أكد محافظ الإسماعيلية أن إقامة معرض "أهلًا رمضان"، يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة من خلال معارض "أهلًا رمضان".

وأضاف يتميز معرض "أهلًا رمضان" هذا العام، بإقامته فى مركز الإسماعيلية التجاري، مما يضمن استفادة المواطنين من كافة المنتجات المعروضة داخل المركز وما تتميز به من جودة وأسعار تنافسية، بجانب تواجد العارضين داخل محال منظمة وآمنة داخل المركز، و تنظيم أنشطة مختلفة للأطفال من خلال مكتبة مصر العامة المتنقلة، علاوة على تخصيص المنطقة الخارجية من المركز لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم.

وتفقد "أكرم" ومرافقوه المعرض للتأكد من توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، وكذلك التأكد من بيعها بأسعار مناسبة، وعلى جودة المنتجات المعروضة، مع استمرار توافرها بالمعرض، بالتعاون مع كافة المديريات الخدمية، لافتًا أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة، وياميش رمضان، بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، بالإضافة إلى منتجات متنوعة من مشغولات يدوية وأدوات منزلية وغيرها من المنتجات المعروضة داخل مركز الإسماعيلية التجاري.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة المعرض بشكل دائم، للتأكد من توافر كافة المنتجات بجودة متميزة وبأسعار مخفضة خلال مدة إقامة المعرض.

وعلى هامش الافتتاح، التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين، وحرص على الاستماع إليهم للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم، ومناقشة عدد من القضايا العامة معهم.

ويقام المعرض بمشاركة عارضين وعارضات تابعين للغرفة التجارية بالإسماعيلية، وبمشاركة وحدتي تكافؤ الفرص وأيادي مصر بمحافظة الإسماعيلية، وبمشاركة متميزة من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.