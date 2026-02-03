الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين

أكدت أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن مصر تجني ثمار مجهوداتها؛ لضمان تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة.

وعلقت أمال إمام، على بدء استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين بعد تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعودة فلسطينيين إلى غزة.

وقالت أمال إمام في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"،: نقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين فور استقبالهم بمعبر رفح، كما وزعنا ”حقيبة العودة" على العائلات المغادرة من مصر إلى غزة، وهي تتضمن مستلزمات عناية شخصية ووجبات جافة وبطاطين".

وأكدت أمال إمام أن الهلال الأحمر المصري هو ذراع إنساني للدولة المصرية، يعمل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة.