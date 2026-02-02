الهلال الأحمر: وزعنا حقيبة العودة على الفلسطينيين المغادرين من مصر إلى غزة

علقت آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، على بدء استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين بعد تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعودة فلسطينيين إلى غزة .



وقالت أمال إمام في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم" :" نقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطيني فور استقبالهم بمعبر رفح ".

وتابعت آمال إمام :" قمنا بتوزيع حقيبة العودة على العائلات المغادرة من مصر إلى غزة وتحمل مستلزمات عناية شخصية ووجبات جافة وبطاطين ".



وتابعت آمال إمام :" مصر تجني ثمار مجهوداتها لضمان تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة "، مضيفا:" الهلال الأحمر المصري ذراع إنساني للدولة المصرية يعمل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ".