أمين الإفتاء يوضح متى تنتهي ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها بالعبادات
حجازي يقود تشكيل نيوم ضد الأخدود في دوري روشن السعودي
اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط
تحرك عاجل من التعليم لتطوير مناهج البكالوريا وتدريب معلمي المدارس المطبقة للنظام
سقوط طائرة مسيرة مجهولة على قاعدة عسكرية بولندية
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان
خضوع نجم آرسنال لعملية جراحية وغيابه لفترة طويلة
تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير
تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور
عمرو الورداني: 4 أمور تنال بها ثواب ليلة النصف من شعبان.. احرص عليها | صور
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
توك شو

أول لقاء مع أم فلسطينية من غزة بعد عبورها معبر رفح: وصلنا أرض مصر

أم فلسطينية
أم فلسطينية
عادل نصار

كشفت سيدة من قطاع غزة، والدة طفل مصاب وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح، عن مشاعرها بعد عبور المعبر، قائلة: «الحمد لله، هذا من فضل الله أن أكون على الأراضي المصرية الآن»، مؤكدة أن فرحتهم بفتح معبر رفح من الاتجاهين شعور لا يُوصف، بعدما انتظروا هذه اللحظة لأكثر من عام ونصف العام.

وأضافت خلال لقاءها مع كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز»، من معبر رفح، : «فرحتنا كبيرة جدًا، وإخواتنا المصريين قابلونا معاملة طيبة ومشرفة، وكنا خائفين من الطريق، لكن كل شيء كان مطمئنًا وممتازًا».

وأوضحت أن نجلها أُصيب نتيجة انفجار ناجم عن قصف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابته في عينه، مشيرة إلى صعوبة تلقي العلاج داخل قطاع غزة بسبب نقص الإمكانيات وارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير.

وطالبت الدولة المصرية بتوفير العلاج اللازم لابنها، معربة عن تقديرها واحترامها الكامل لمصر قيادةً وشعبًا على ما يقدمونه من دعم ورعاية إنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

غزة قطاع غزة معبر رفح طفل مصاب

