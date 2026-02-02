أول لقاء مع أم فلسطينية من غزة بعد عبورها معبر رفح: وصلنا أرض مصر

كشفت سيدة من قطاع غزة، والدة طفل مصاب وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح، عن مشاعرها بعد عبور المعبر، قائلة: «الحمد لله، هذا من فضل الله أن أكون على الأراضي المصرية الآن»، مؤكدة أن فرحتهم بفتح معبر رفح من الاتجاهين شعور لا يُوصف، بعدما انتظروا هذه اللحظة لأكثر من عام ونصف العام.

وأضافت خلال لقاءها مع كريم كمال، مراسل «إكسترا نيوز»، من معبر رفح، : «فرحتنا كبيرة جدًا، وإخواتنا المصريين قابلونا معاملة طيبة ومشرفة، وكنا خائفين من الطريق، لكن كل شيء كان مطمئنًا وممتازًا».

وأوضحت أن نجلها أُصيب نتيجة انفجار ناجم عن قصف إسرائيلي، ما أدى إلى إصابته في عينه، مشيرة إلى صعوبة تلقي العلاج داخل قطاع غزة بسبب نقص الإمكانيات وارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير.

وطالبت الدولة المصرية بتوفير العلاج اللازم لابنها، معربة عن تقديرها واحترامها الكامل لمصر قيادةً وشعبًا على ما يقدمونه من دعم ورعاية إنسانية للأشقاء الفلسطينيين.