ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

يحرص الملايين من الأطفال و الشباب حول العالم على المشاركة في لعبة Roblox ، فهي تجربة فريدة للبعض ومليئة بالإبداع والتفاعل الاجتماعي.

لكن تعتبر لعبة روبلكس مثل أي منصة ألعاب على الإنترنت، تحمل بعض المخاطر التي حذر منها الخبراء حول العالم وما أدى إلي حجبها في مصر وبعض الدول أيضا.



تأثير لعبة روبلكس على الأطفال



-التنمر الإلكتروني

تتيحروبلكس التفاعل بين اللاعبين، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى التنمر الإلكتروني، تشير دراسة إلى أن حوالي 10% من المشاركين رأوا أن Roblox تحتوي على أعلى حالات التنمر بين الألعاب، وقد تؤثر هذه التجارب على الصحة النفسية للأطفال، مثل زيادة القلق أو الاكتئاب.

-المحتوى غير اللائق

تعتمد لعبة Robloxعلى محتوى ينشئه المستخدمون، مما يتيح إبداعاً كبيراً، لكنه قد يعرض الأطفال لمواد عنيفة أو ذات مضمون غير لائق تماما. وقد رصدت صحف وتقارير حالات محتوى غير مناسب على المنصة .

-الحيوانات المفترسة عبر الإنترنت

جانب آخر مقلق هو تفاعل الأطفال مع بالغين خبيثين يستغلون المنصة لاستمالة اللاعبين الصغار، ورغم تحديثات Roblox لمنع الرسائل من مستخدمين خارج اللعبة للأطفال دون 13 عاماً، تظل الرقابة الأبوية ضرورة قصوى.

-مخاطر المالية

تتيح لعبة روبلكس شراء عناصر داخل اللعبة ، وهي عملة افتراضية تم شراؤها بأموال حقيقية، وقد تؤدي عمليات الشراء غير المراقبة إلى فواتير كبيرة، كما حدث مع بعض الأطفال.

-إدمان الألعاب ووقت الشاشة المفرط

مثل الألعاب الأخرى، يمكن أن تسبب Roblox إدمان الألعاب ووقت شاشة طويل، مما يؤثر على الدراسة والصحة البدنية والاجتماعية للأطفال.

