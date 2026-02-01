قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

لعبة روبلكس
لعبة روبلكس
هاجر هانئ

يحرص الملايين من الأطفال و الشباب حول العالم على المشاركة في  لعبة Roblox ، فهي تجربة فريدة  للبعض ومليئة بالإبداع والتفاعل الاجتماعي.

لكن تعتبر لعبة روبلكس  مثل أي منصة ألعاب على الإنترنت، تحمل بعض المخاطر التي حذر منها الخبراء حول العالم وما أدى إلي حجبها في مصر وبعض الدول أيضا.


تأثير لعبة روبلكس على الأطفال 


-التنمر الإلكتروني
تتيحروبلكس التفاعل بين اللاعبين، ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى التنمر الإلكتروني، تشير دراسة إلى أن حوالي 10% من المشاركين رأوا أن Roblox تحتوي على أعلى حالات التنمر بين الألعاب،  وقد تؤثر هذه التجارب على الصحة النفسية للأطفال، مثل زيادة القلق أو الاكتئاب.

-المحتوى غير اللائق
تعتمد لعبة  Robloxعلى محتوى ينشئه المستخدمون، مما يتيح إبداعاً كبيراً، لكنه قد يعرض الأطفال لمواد عنيفة أو ذات مضمون غير لائق تماما. وقد رصدت صحف وتقارير حالات محتوى غير مناسب على المنصة .

-الحيوانات المفترسة عبر الإنترنت
جانب آخر مقلق هو تفاعل الأطفال مع بالغين خبيثين يستغلون المنصة لاستمالة اللاعبين الصغار، ورغم تحديثات Roblox لمنع الرسائل من مستخدمين خارج اللعبة للأطفال دون 13 عاماً، تظل الرقابة الأبوية ضرورة قصوى.
-مخاطر المالية
تتيح لعبة روبلكس شراء عناصر داخل اللعبة ، وهي عملة افتراضية تم شراؤها بأموال حقيقية، وقد تؤدي عمليات الشراء غير المراقبة إلى فواتير كبيرة، كما حدث مع بعض الأطفال.
-إدمان الألعاب ووقت الشاشة المفرط
مثل الألعاب الأخرى، يمكن أن تسبب Roblox إدمان الألعاب ووقت شاشة طويل، مما يؤثر على الدراسة والصحة البدنية والاجتماعية للأطفال.
المصدر: neurotherapyvictoria

روبلكس لعبة روبلكس Roblox

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

محمد رمضان

شاهد ..محمد رمضان وسط حشد جماهيري في إيطاليا

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تطرح كليب من أول مرة شفتك

الكاتبة شيماء فوزي تحتفل بكتاب " باي باي حبي" ضمن معرض الكتاب

الكاتبة شيماء فوزي تحتفل بكتاب "باي باي حبي" ضمن معرض الكتاب

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

