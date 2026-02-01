قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتنهام يخطف تعادلا قاتـ.ـلا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي
المفتي: الوعي الديني قاطرة الحياة ودعم حقوق ذوي الهمم ضرورة وواجب ديني
آنست وشرفت.. برشلونة يرحب بـ حمزة عبدالكريم على الطريقة المصرية
في غياب محمد عبد المنعم.. نيس يتعادل مع ستاد بريست بالدوري الفرنسي
بمفاجآت قوية.. أحمد موسى يعلن بدء إعداد الجزء الثاني من كتاب أسرار
مسئولون بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
خلايا الإخوان تهاجم أحمد موسى.. والإعلامي يتخذ قرار عاجلا على الهواء
بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار
ترتيب المجموعة الاولي بعد فوز بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
مرأة ومنوعات

طبيب يكشف أسباب الصداع عند الأطفال .. ماذا قال؟

الصداع عند الأطفال
الصداع عند الأطفال
هاجر هانئ   -  
حياة عبد العزيز

قال الدكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الصداع يعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الأطفال، وهو ما يثير القلق لدى كثير من الأمهات.

 أكد عمرو سالم، في تصريحات لـ صدى البلد،  أن معظم حالات الصداع لدى الأطفال تكون لأسباب بسيطة ويمكن التعامل معها بسهولة، حيث يتم الاطمئنان على نمط حياة الطفل، من حيث حصوله على عدد ساعات كافي من النوم، وتناوله الطعام والأكلات الصحية، مع تقليل فترات استخدام الهاتف المحمول أو الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، لما لذلك من تأثير مباشر على العين.

أضاف استشاري الأطفال، أن يتم التأكد من عدم وجود أي مشكلات في الأنف أو الجيوب الأنفية، إلى جانب الاطمئنان على شرب الطفل كميات مناسبة من السوائل يوميا.

وشدد عمرو سالم، على أهمية فحص النظر بشكل دوري، للتأكد من عدم معاناة الطفل من قصر أو طول النظر، خاصة إذا لم يجري كشف نظر منذ فترة قريبة.

وفي حال التأكد من سلامة جميع هذه العوامل، واستمرار شكوى الصداع رغم انتظام النوم وعدم وجود مشكلات صحية واضحة، يفضل إجراء تحاليل صورة الدم ومخزون الحديد، إذ قد يكون الصداع ناتج عن الإصابة بأنيميا شديدة دون ظهور أعراض أخرى واضحة.


الصداع طب الأطفال حديثي الولادة

