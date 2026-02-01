طبيب يكشف أسباب الصداع عند الأطفال .. ماذا قال؟

قال الدكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الصداع يعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الأطفال، وهو ما يثير القلق لدى كثير من الأمهات.

أكد عمرو سالم، في تصريحات لـ صدى البلد، أن معظم حالات الصداع لدى الأطفال تكون لأسباب بسيطة ويمكن التعامل معها بسهولة، حيث يتم الاطمئنان على نمط حياة الطفل، من حيث حصوله على عدد ساعات كافي من النوم، وتناوله الطعام والأكلات الصحية، مع تقليل فترات استخدام الهاتف المحمول أو الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات، لما لذلك من تأثير مباشر على العين.

أضاف استشاري الأطفال، أن يتم التأكد من عدم وجود أي مشكلات في الأنف أو الجيوب الأنفية، إلى جانب الاطمئنان على شرب الطفل كميات مناسبة من السوائل يوميا.

وشدد عمرو سالم، على أهمية فحص النظر بشكل دوري، للتأكد من عدم معاناة الطفل من قصر أو طول النظر، خاصة إذا لم يجري كشف نظر منذ فترة قريبة.

وفي حال التأكد من سلامة جميع هذه العوامل، واستمرار شكوى الصداع رغم انتظام النوم وعدم وجود مشكلات صحية واضحة، يفضل إجراء تحاليل صورة الدم ومخزون الحديد، إذ قد يكون الصداع ناتج عن الإصابة بأنيميا شديدة دون ظهور أعراض أخرى واضحة.



