فستان بـ75 ألف جنيه وعقد يتجاوز 7 ملايين.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل المتحدة

نجحت الفنانة ريهام حجاج في خطف الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والفخامة في آن واحد.

ريهام حجاج اختارت الظهور بفستان لامع مميز، اتسم بالقصّة الراقية التي أبرزت أنوثتها دون مبالغة، وبلغ سعر الفستان نحو 75 ألف جنيه مصري، ليعكس ذوقها الرفيع وحرصها الدائم على اختيار إطلالات متناسقة تناسب طبيعة المناسبات الكبرى.

ولم تكتفِ ريهام بالأزياء فقط، بل دعمت إطلالتها بمجوهرات فاخرة، حيث تألقت بعقد فاخر من دار المجوهرات العالمية Bulgari، تخطت قيمته 7 ملايين جنيه مصري، ليكون القطعة الأبرز التي جذبت الأنظار وعدسات المصورين خلال الحفل، وأضفت على إطلالتها لمسة من الرقي والفخامة.

وجاءت تفاصيل الإطلالة متكاملة، إذ اعتمدت ريهام على مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر بسيطة زادت من أناقة المظهر العام، وهو ما نال إعجاب متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بذوقها واختيارها المدروس.

وتحرص ريهام حجاج دائمًا على الظهور بإطلالات مميزة في المناسبات الرسمية والفنية الكبرى، ما يجعلها محط اهتمام جمهور الموضة والأزياء، إلى جانب نجاحها الفني وحضورها اللافت على الساحة الدرامية، لتؤكد في كل ظهور لها أنها تجمع بين النجومية والأناقة في آن واحد