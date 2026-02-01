الأسود يفرض أناقته على إطلالات النجمات في حفل رمضان بريميير

خطف اللون الأسود الأضواء على السجادة الحمراء لحفل رمضان بريميير، بعدما فضلته عدد من نجمات الفن في إطلالات اتسمت بالأناقة الكلاسيكية والجرأة وكانت أبرزهم الفنانة درة وريم مصطفي وهدي الاتربي ، ليؤكد مرة أخرى أنه خيار النجومية الأول في المناسبات الكبرى.



وتألقت ليلى علوي بفستان أسود حمل توقيع البساطة الراقية، عكس خبرتها الطويلة في اختيار إطلالات تجمع بين الفخامة والهدوء دون مبالغة.

فيما لفتت ريم مصطفى الأنظار بفستان أسود عصري أبرز رشاقتها، وجاء التصميم متناغمًا مع مكياج ناعم وتسريحة شعر أنيقة.



أما كارولين عزمي فاختارت فستانًا أسود بلمسة شبابية، جمع بين البساطة والتفاصيل العصرية، ليعكس حضورها المتجدد على السجادة الحمراء.

وظهرت درة بإطلالة سوداء أنيقة حملت طابعًا أنثويًا لافتًا، مزجت فيها بين الرقي والجرأة، ما جعلها من أبرز نجمات الحفل.



في حين حافظت إلهام شاهين على أسلوبها الكلاسيكي المعروف، بفستان أسود يعكس حضورها القوي وذوقها الثابت في اختيار الأزياء.

وأثبتت النجمات من خلال هذه الإطلالات أن اللون الأسود لا يرتبط فقط بالكلاسيكية، بل يظل عنوانًا للأناقة المتجددة، وقادرًا على فرض حضوره بقوة في كل موسم ومناسبة.