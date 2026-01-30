قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن تتستغني عنه.. مقشر طبيعي لتنظيف البشرة

ريهام قدري

تلجأ كثير من النساء إلى الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، باعتبارها آمنة واقتصادية، ويأتي المقشر المنزلي في مقدمة هذه الحلول، لما له من دور فعال في إزالة الجلد الميت وتنظيف المسام ومنح البشرة مظهرًا صحيًا ومشرقًا.


فوائد المقشر المنزلي
يساعد المقشر الطبيعي على:


التخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد
تنشيط الدورة الدموية وتحفيز تجدد الخلايا
تنعيم البشرة وتحسين ملمسها
تعزيز امتصاص الكريمات والمرطبات
وصفة مقشر السكر والعسل
يُعد هذا المقشر من أبسط وأشهر الوصفات المنزلية.


المكونات:


ملعقة صغيرة من السكر الناعم، وملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.


طريقة الاستخدام:
يُخلط السكر مع العسل جيدًا، ثم يُدلك الوجه بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة، ويُشطف بالماء الفاتر، مع الحرص على ترطيب البشرة بعد الانتهاء.
مقشر مناسب للبشرة الحساسة
لصاحبات البشرة الحساسة، يُنصح باستخدام مقشر الشوفان والزبادي، لكونه لطيفًا ويقلل من فرص التهيج.
المكونات:
ملعقة شوفان مطحون، وملعقة زبادي.
نصائح مهمة
يوصي خبراء العناية بالبشرة بعدم استخدام المقشر أكثر من مرة أو مرتين أسبوعيًا، لتجنب تهيج الجلد، مع ضرورة اختيار الوصفة المناسبة حسب نوع البشرة.
ويؤكد المختصون أن الانتظام في التقشير الطبيعي، إلى جانب الترطيب اليومي، يمنح البشرة إشراقة ملحوظة ويحافظ على صحتها على المدى الطويل.

