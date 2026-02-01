قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجلطات والسكتة القلبية قد تصيب الشباب .. والموت المُفاجئ ليس لغزًا

الجلطات
الجلطات
ريهام قدري

حذّر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تزايد حالات الجلطات والسكتات القلبية والدماغية بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات، مؤكدًا أن الموت المفاجئ لم يعد مقتصرًا على كبار السن، بل أصبح مرتبطًا بأنماط حياة خاطئة وعوامل خطورة متعددة.

وأوضح شعبان أن الجلطة هي كتلة من الدم المتجلط تسد أحد الشرايين، ما يمنع وصول الدم إلى الخلايا، مشيرًا إلى أن خلايا القلب والمخ لا تتجدد، وبالتالي فإن موتها قد يؤدي إلى سكتة قلبية أو دماغية قد تنتهي بالوفاة، خاصة إذا كانت الجلطة كبيرة أو لم يتم التدخل سريعًا.

هل وجع البطن له علاقة بالجلطات؟

أشار د. جمال شعبان إلى أن بعض آلام البطن قد تكون مؤشرًا خطيرًا، إذ يمكن أن تسبب جلطة الشريان التاجي الخلفي ألمًا وحموضة تشبه آلام المعدة، كما قد تحدث جلطات في شرايين الأمعاء أو داخل الشريان الأورطي نتيجة التمدد أو التسلخ.

لماذا تصيب الجلطة الشباب؟

أرجع شعبان إصابة صغار السن بالجلطات إلى عدة أسباب، من أبرزها:

التدخين

الإفراط في المسكنات

مشروبات الطاقة والمنشطات

تعاطي المخدرات

إلى جانب العوامل الوراثية مثل ارتفاع الكوليسترول والدهون وقابلية التجلط، فضلًا عن الإصابة بضغط الدم أو السكري، مؤكدًا أن فيروس كورونا قد يكون سببًا مباشرًا لحدوث جلطات متعددة.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

علامات جلطة المخ:

صداع شديد مفاجئ

تنميل أو ضعف في نصف الجسم

دوخة أو فقدان الوعي

علامات جلطة القلب:

ألم أو ثقل في الصدر

ضيق في التنفس

عرق بارد

ألم أو ثقل في الذراع الأيسر

الوقت = حياة

وشدد د. جمال شعبان على أن الوقت عنصر حاسم في إنقاذ المريض، موضحًا أن الدقائق الأولى قد تُحدث الفارق بين الحياة والموت، وأن التدخل السريع بالقسطرة أو أدوية إذابة الجلطة يمكن أن ينقذ القلب أو المخ من التلف الدائم.

هل الزعل والتوتر يسببان الجلطات؟

أكد أن الصدمات العاطفية والتوتر الشديد قد تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب، وتزيد من فرص الإصابة بجلطات القلب والمخ.

كورونا والجلطات

واختتم شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن كورونا مرض يهاجم الأوعية الدموية، وقد يسبب جلطات في القلب والرئة والكبد والكلى والمخ.

واختتم د. جمال شعبان رسالته قائلاً:
“ربنا يحفظكم جميعًا… وما تزعلوش”.

جمال شعبان جلطات القلب جلطة القلب القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ترشيحاتنا

جهاز BMAX I10 S Pro

بتصميم فريد .. MaxPad I10 S Pro جهاز لوحي ثوري إليك أهم المواصفات

مرسيدس C180 موديل 2009

اركب مرسيدس C180 سعرها 850 ألف جنيه

رينو كادجار موديل 2021

اشتري رينو كادجار عائلية بـ 900 ألف جنيه.. صور

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد