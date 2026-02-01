الجلطات والسكتة القلبية قد تصيب الشباب .. والموت المُفاجئ ليس لغزًا

حذّر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من تزايد حالات الجلطات والسكتات القلبية والدماغية بين الشباب في العشرينيات والثلاثينيات، مؤكدًا أن الموت المفاجئ لم يعد مقتصرًا على كبار السن، بل أصبح مرتبطًا بأنماط حياة خاطئة وعوامل خطورة متعددة.

وأوضح شعبان أن الجلطة هي كتلة من الدم المتجلط تسد أحد الشرايين، ما يمنع وصول الدم إلى الخلايا، مشيرًا إلى أن خلايا القلب والمخ لا تتجدد، وبالتالي فإن موتها قد يؤدي إلى سكتة قلبية أو دماغية قد تنتهي بالوفاة، خاصة إذا كانت الجلطة كبيرة أو لم يتم التدخل سريعًا.

هل وجع البطن له علاقة بالجلطات؟

أشار د. جمال شعبان إلى أن بعض آلام البطن قد تكون مؤشرًا خطيرًا، إذ يمكن أن تسبب جلطة الشريان التاجي الخلفي ألمًا وحموضة تشبه آلام المعدة، كما قد تحدث جلطات في شرايين الأمعاء أو داخل الشريان الأورطي نتيجة التمدد أو التسلخ.

لماذا تصيب الجلطة الشباب؟

أرجع شعبان إصابة صغار السن بالجلطات إلى عدة أسباب، من أبرزها:

التدخين

الإفراط في المسكنات

مشروبات الطاقة والمنشطات

تعاطي المخدرات

إلى جانب العوامل الوراثية مثل ارتفاع الكوليسترول والدهون وقابلية التجلط، فضلًا عن الإصابة بضغط الدم أو السكري، مؤكدًا أن فيروس كورونا قد يكون سببًا مباشرًا لحدوث جلطات متعددة.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

علامات جلطة المخ:

صداع شديد مفاجئ

تنميل أو ضعف في نصف الجسم

دوخة أو فقدان الوعي

علامات جلطة القلب:

ألم أو ثقل في الصدر

ضيق في التنفس

عرق بارد

ألم أو ثقل في الذراع الأيسر

الوقت = حياة

وشدد د. جمال شعبان على أن الوقت عنصر حاسم في إنقاذ المريض، موضحًا أن الدقائق الأولى قد تُحدث الفارق بين الحياة والموت، وأن التدخل السريع بالقسطرة أو أدوية إذابة الجلطة يمكن أن ينقذ القلب أو المخ من التلف الدائم.

هل الزعل والتوتر يسببان الجلطات؟

أكد أن الصدمات العاطفية والتوتر الشديد قد تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب، وتزيد من فرص الإصابة بجلطات القلب والمخ.

كورونا والجلطات

واختتم شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن كورونا مرض يهاجم الأوعية الدموية، وقد يسبب جلطات في القلب والرئة والكبد والكلى والمخ.

واختتم د. جمال شعبان رسالته قائلاً:

“ربنا يحفظكم جميعًا… وما تزعلوش”.