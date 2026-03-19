قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مجانية مفتوحه لإذاعة مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا
طقس أيام العيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة حتى هذا الموعد
بعد السقوط في جحيم رادس.. 4 إجراءات في الأهلي قبل إياب الترجي
الحقنا.. يارا السكري تشوق جمهورها لأحداث مسلسل علي كلاي"
إيران تستهدف وزارة الأمن الداخلي في القدس والقناة 13 بتل أبيب
نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي
قبل ما تشتريه في العيد.. علامات الفسيخ الفاسد
الإمارات تعلن تصديها لـ 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة اليوم
زوج الأم المثالية البديلة بالغربية : راعت الله في أبنائي وكانت خير سند
بلومبرج: ارتفاع قياسي للنفط والوقود يثير المخاوف في الولايات المتحدة
خبير مروري: انتشار مكثف للأوناش والآليات المرورية على الطرق استعدادًا لعيد الفطر
الأم المثالية من المنوفية: تحملت مسئولية 3 أطفال دخلوا طب وصيدلة وهندسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأورمان ترسم البسمة في عيد الفطر بتجهيز زواج 260 عروسة بالمحافظات

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

في إطار جهودها المستمرة لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، وتزاماً مع حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت جمعية الأورمان عن دعم زواج عدد 260 عروسة من الفتيات اليتيمات والمقبلات على الزواج في محافظات الجمهورية المختلفة .

جاء ذلك في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال الفرحة والسرور على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، وخاصة مع قدوم عيد الفطر المبارك، فضلا عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان،مدير عام جمعية الأورمان، أن اختيار هذا التوقيت يأتي ليكون العيد عيدين لهؤلاء الفتيات وأسرهن، مشيرًا إلى أن نشاط دعم زواج اليتيمات يعد من أهم الأنشطة الموسمية التي تحرص الأورمان على تنفيذها سنوياً، حيث نجحت على مدار السنوات الماضية في تزويج آلاف الفتيات في كافة ربوع مصر وذلك من خلال تسليمهن مبالغ ماية وهدايا عينية، موضحًا ان اختيار الفتيات اليتيمات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

ولفت إلى دعم المحافظين ومديريات التضامن الإجتماعي اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع  لدعم الغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية لدعم هذه المبادرة.

مضيفًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في المحافظات نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في القري والنجوع والعزب  وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

 يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد (20,403) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

الاورمان تجهيز العرائس عيد الفطر جمعية الأورمان زواج عدد 260 عروسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

محمد صلاح

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

الاورمان

الأورمان ترسم البسمة في عيد الفطر بتجهيز زواج 260 عروسة بالمحافظات

صندوق الادمان

مراكز العزيمة لعلاج الإدمان تتزين وتستعد للاحتفال بعيد الفطر المبارك

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد