الأورمان ترسم البسمة في عيد الفطر بتجهيز زواج 260 عروسة بالمحافظات

في إطار جهودها المستمرة لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأسر الأكثر احتياجاً، وتزاماً مع حلول عيد الفطر المبارك، أعلنت جمعية الأورمان عن دعم زواج عدد 260 عروسة من الفتيات اليتيمات والمقبلات على الزواج في محافظات الجمهورية المختلفة .

جاء ذلك في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية ، ولإدخال الفرحة والسرور على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، وخاصة مع قدوم عيد الفطر المبارك، فضلا عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان،مدير عام جمعية الأورمان، أن اختيار هذا التوقيت يأتي ليكون العيد عيدين لهؤلاء الفتيات وأسرهن، مشيرًا إلى أن نشاط دعم زواج اليتيمات يعد من أهم الأنشطة الموسمية التي تحرص الأورمان على تنفيذها سنوياً، حيث نجحت على مدار السنوات الماضية في تزويج آلاف الفتيات في كافة ربوع مصر وذلك من خلال تسليمهن مبالغ ماية وهدايا عينية، موضحًا ان اختيار الفتيات اليتيمات وفق عدة اشتراطات أهمها ان يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الأورمان لها.

ولفت إلى دعم المحافظين ومديريات التضامن الإجتماعي اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع لدعم الغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية لدعم هذه المبادرة.

مضيفًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في المحافظات نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في القري والنجوع والعزب وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً وأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

يذكر أن جمعية الأورمان ومنذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج عدد (20,403) فتاة يتيمة بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.