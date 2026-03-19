مراكز العزيمة لعلاج الإدمان تتزين وتستعد للاحتفال بعيد الفطر المبارك

يحرص صندوق مكافحة و علاج الإدمان والتعاطي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال الأعياد والمناسبات .

وتزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشارك المتعافين من الإدمان في تزيين مراكز العزيمة لرسم الفرحة على وجوه المتعافين .

على جانب آخر وفى نفس السياق يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى رقم "16023" في العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك 2026 خاصة بعد إطلاق الصندوق مرحلة جديدة من حملة " أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر " وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 5000 آلاف اتصالا خلال أول أسبوع من إطلاق الحملة ،كما شهد الإعلان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن عدد مشاهدي الإعلان للمرحلة الجديدة لحملة " أنت أقوى من المخدرات " تحت عنوان "أنت قادر " تجاوز أكثر من 15 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أول أسبوع من إطلاق المرحلة الجديدة للحملة ،كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر و فيس بوك وانستجرام واليوتيوب " ،وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان ،كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان لتلقى العلاج من الإدمان ، مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجهات الشريكة مع الخط الساخن حيث يتم توفر خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة ،ووفقا للمعايير الدولية