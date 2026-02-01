فوائد مذهلة لـ"القرقوشة" في صدور الدجاج لصحة المفاصل

أكدت سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الجزء الأخير من صدور الدجاج المعروف باسم "القرقوشة" أو غضروف الصدر (Chicken Sternum Cartilage) يحتوي على فوائد صحية كبيرة، وينصح بعدم التخلص منه عند تجهيز الدجاج.



كولاجين طبيعي للجسم

القرقوشة غنية بنوعين رئيسيين من الكولاجين:

النوع الثاني (Type II Collagen): المكون الأساسي للغضاريف، يساهم في مرونتها وقوتها، ويحافظ على هيكل الغضروف ويقلل الاحتكاك بين العظام.

النوع التاسع (Type IX Collagen): يساهم في تثبيت وتقوية الغضاريف، ويساعد على الحفاظ على استقرارها وتقليل التلف.



دعم لصحة المفاصل

النوع الثاني من الكولاجين الأكثر شيوعًا في الغضاريف له دور رئيسي في الحفاظ على صحة المفاصل والمساعدة في الحركة الطبيعية للجسم، مما يجعله مصدرًا طبيعيًا للكولاجين للجسم.





ونصحت سماح نوح بعدم رمي هذا الجزء والاستفادة منه في الطعام، فهو نعمة ربانية يقدم فوائد للجسم والمفاصل بشكل طبيعي.