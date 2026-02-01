قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

قبل رمضان.. دليلك لاختيار البلح المثالي للمائدة

البلح
البلح
ريهام قدري

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسواق المصرية في امتلاء أصناف البلح المختلفة، وهو أحد أبرز المنتجات التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار والسحور.

 البلح ليس مجرد حلوى تقليدية، بل يحمل أهمية غذائية كبيرة، إذ يحتوي على سكريات طبيعية تمد الجسم بالطاقة، فضلاً عن كونه مصدرًا للألياف والمعادن الضرورية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.


أنواع البلح الأكثر شيوعًا
تتنوع أصناف البلح في الأسواق، ومن أبرزها:


السكري: من الأنواع الأكثر طلبًا لطعمه الحلو الطبيعي وسهولة تناوله.
البرحي: يتميز بحجمه الكبير وطعمه المميز، ويعتبر خيارًا فاخرًا للمائدة.


الخلاص: مشهور بنكهته الغنية وقوامه الطري، ويُفضل كثيرون استخدامه في الحلويات الرمضانية.
النجدي: مناسب لمن يحب البلح ذو الطعم المعتدل والقوام اللين.


كيف تختار البلح الجيد؟


خبراء التغذية وأصحاب الخبرة في الأسواق ينصحون بالانتباه إلى عدة عوامل عند شراء البلح:
المظهر: البلح الطازج يكون لامعًا، متماسكًا، وذا لون موحد، وخالٍ من الشقوق أو العفن.
الملمس: البلح الجيد يكون طريًا قليلًا عند الضغط، وليس صلبًا أو جافًا جدًا.
الرائحة: الرائحة الطبيعية الحلوة مؤشر على جودة البلح، في حين أن الروائح الكيميائية أو العفنة دليل على فساد البلح أو تخزينه بشكل خاطئ.
التعبئة والتخزين: يُفضل شراء البلح من محلات موثوقة، والتأكد من تاريخ الإنتاج، وحفظه في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الرطوبة للحفاظ على نكهته وجودته.
الأسواق تستعد لاستقبال رمضان
مع اقتراب الشهر الكريم، بدأت المحلات الكبرى والصغرى في تجهيز عروض البلح، وتتنوع الأسعار حسب النوع والجودة والحجم. كما تشهد بعض المناطق الإقبال على البلح المستورد، لكن الخبراء يؤكدون أن البلح المحلي يتميز بالطعم الطازج والقيمة الغذائية العالية، مع إمكانية تخزينه لفترات طويلة دون فقدان خصائصه الطبيعية.


نصائح إضافية للشراء:


ابتعد عن البلح شديد اللزوجة أو الرطب جدًا، فقد يكون معرضًا للتعفن.
تأكد من نظافة العبوة وعدم وجود أي آثار للرطوبة أو الحشرات.
يمكن شراء البلح بكميات مناسبة قبل رمضان مباشرة لضمان الطزاجة، أو التخزين في عبوات محكمة الإغلاق للحفاظ على جودته لفترة أطول.
مع هذه الإرشادات، يمكن لعائلات رمضان الاستمتاع ببلح لذيذ وصحي، ويصبح أحد أهم عناصر مائدة الإفطار والسحور، بما يضفي على الشهر الكريم طعمًا تقليديًا مميزًا.

البلح بلح بلح رمضان

