تلعب الكلى دورًا حيويًا في تنقية الدم من السموم وتنظيم السوائل والأملاح داخل الجسم، وأي خلل في وظائفها ينعكس مباشرة على الصحة العامة.

ورغم أهمية هذا العضو الحيوي، يهمل كثيرون العادات الغذائية التي تؤثر على صحة الكلى سلبًا أو إيجابًا. يؤكد الأطباء أن اختيار الأطعمة الصحيحة وتناولها بانتظام يمكن أن يساهم بشكل كبير في حماية الكلى، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

كشف الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن 5 أطعمة ينصح الخبراء بإدخالها ضمن النظام الغذائي للحفاظ على صحة الكلى.

التفاح

يُعد التفاح من أفضل الفواكه لصحة الكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة. يساعد التفاح على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل الالتهابات، مما يخفف العبء على الكلى. كما أن الألياف الموجودة فيه تساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل السموم التي تصل إلى الكلى.

تناول تفاحة واحدة يوميًا يمكن أن يكون عادة بسيطة لكنها فعالة في دعم صحة الجهاز البولي بشكل عام.

الثوم

الثوم ليس مجرد نكهة مميزة للطعام، بل هو عنصر غذائي غني بالفوائد الصحية. يحتوي الثوم على مركبات طبيعية تساعد على تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم، وهو عامل مهم لحماية الكلى من التلف. كما يساهم في تقليل تراكم الأملاح داخل الجسم، مما يخفف الضغط على الكلى.

ينصح الخبراء باستخدام الثوم الطازج في الطهي بدلاً من الملح الزائد، للحفاظ على صحة الكلى والقلب معًا.

الأسماك الدهنية

الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم. هذه الأحماض تساعد على حماية الكلى من التلف الناتج عن الالتهابات المزمنة، خاصة لدى مرضى الضغط والسكر.

تناول الأسماك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يساهم في دعم صحة الكلى وتحسين وظائفها على المدى الطويل.

الفلفل الأحمر

يتميز الفلفل الأحمر بانخفاض محتواه من البوتاسيوم مقارنة ببعض الخضروات الأخرى، ما يجعله خيارًا مناسبًا لصحة الكلى. كما أنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف، وتساعد على تقوية المناعة.

إضافة الفلفل الأحمر الطازج إلى السلطات أو الوجبات اليومية يمنح الجسم فوائد غذائية متعددة دون إرهاق الكلى.

زيت الزيتون

يُعد زيت الزيتون من أفضل الدهون الصحية، حيث يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على حماية الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. استخدام زيت الزيتون بانتظام بدلًا من الدهون المشبعة يقلل من العبء الواقع على الكلى، ويحافظ على توازن الدهون في الجسم.

يُفضل استخدام زيت الزيتون البِكر في الطهي الخفيف أو إضافته للسلطات للحفاظ على قيمته الغذائية.

نصائح إضافية للحفاظ على صحة الكلى