لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
برلماني: حماية الشواطئ والأمن البيئي أولوية وطنية وفق توجيهات القيادة السياسية
أول رد من أبو الغيط على ذكر اسمه ضمن ملفات إبستين.. أحمد موسى يروي التفصيل
بالصور

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
أسماء عبد الحفيظ

يحرص كثير من الناس على تناول الأعشاب والمشروبات الطبيعية ظنًا منهم أنها آمنة تمامًا ولا تسبب أي أضرار صحية، خاصة الشاي العشبي الذي يُنظر إليه كبديل صحي للمشروبات الأخرى.

لكن ما لا يعرفه البعض أن بعض أنواع الشاي قد تشكل خطرًا حقيقيًا إذا تم تناولها قبل الخضوع للعمليات الجراحية، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أثناء الجراحة أو بعدها. لذلك يحذر الأطباء من الاستهانة بهذه المشروبات، ويدعون المرضى لإبلاغ الطبيب بكل ما يتناولونه قبل أي تدخل جراحي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا قد يكون الشاي خطرًا قبل العمليات؟

قبل أي عملية جراحية، يحرص الأطباء على التحكم في عوامل مثل ضغط الدم، سيولة الدم، ونسبة التخدير المناسبة للمريض. بعض أنواع الشاي تحتوي على مركبات طبيعية تؤثر بشكل مباشر على هذه العوامل، ما قد يعرّض المريض لنزيف زائد، أو تداخل خطير مع أدوية التخدير، أو اضطراب في ضربات القلب أثناء العملية.

شاي الأعشاب الأخطر قبل الجراحة

من أكثر الأنواع التي يحذر منها الأطباء شاي الأعشاب التي تؤثر على سيولة الدم، وعلى رأسها شاي الزنجبيل، شاي الجنكو بيلوبا، شاي القرفة، وشاي البابونج عند الإفراط في تناوله. هذه المشروبات تحتوي على مركبات طبيعية تعمل كمضادات للتجلط، ما يزيد خطر النزيف أثناء الجراحة أو بعدها.

الزنجبيل، على سبيل المثال، معروف بفوائده في تحسين الهضم وتقليل الالتهابات، لكنه قد يزيد من سيولة الدم عند تناوله بكثرة، وهو أمر غير مرغوب فيه قبل العمليات الجراحية.

تأثير الشاي على التخدير

بعض أنواع الشاي، خاصة تلك التي تحتوي على مكونات مهدئة أو منبهة، قد تتداخل مع أدوية التخدير. فشاي البابونج والنعناع قد يزيدان من تأثير المهدئات، ما يسبب هبوطًا مفاجئًا في ضغط الدم، بينما الشاي الأخضر قد يؤثر على استجابة الجسم للتخدير بسبب احتوائه على الكافيين ومركبات نشطة أخرى.

هذه التداخلات قد تجعل التحكم في التخدير أكثر صعوبة، وتزيد من احتمالية حدوث مضاعفات أثناء العملية.

متى يجب التوقف عن تناول الشاي؟

ينصح الأطباء عادةً بالتوقف عن تناول أي نوع من الشاي العشبي أو المكملات الطبيعية قبل العملية الجراحية بما لا يقل عن أسبوع إلى أسبوعين، حسب نوع العملية وحالة المريض الصحية. هذا الإجراء الوقائي يهدف إلى تقليل خطر النزيف وضمان استقرار الحالة أثناء الجراحة.

أعراض تحذيرية لا يجب تجاهلها

إذا كنت تتناول الشاي العشبي بانتظام، وظهرت عليك أعراض مثل سهولة النزيف، الكدمات السريعة، الدوخة، أو اضطراب ضربات القلب، فيجب إبلاغ الطبيب فورًا، خاصة إذا كنت مقبلًا على عملية جراحية قريبة.

نصيحة الأطباء

يشدد الأطباء على ضرورة إخبار الفريق الطبي بكل ما يتناوله المريض، سواء كان دواءً موصوفًا أو أعشابًا أو مشروبات طبيعية. فكون الشيء “طبيعيًا” لا يعني بالضرورة أنه آمن في كل الحالات. الالتزام بتعليمات الطبيب قبل العملية يساهم بشكل كبير في نجاح الجراحة وتقليل المضاعفات.

