بث مباشر... أحمد موسى يفتح ملفات قضية جيفري إبستين

ويناقش موسى، حكاية جيفري إبستين، وحقيقة علاقته ببعض الشخصيات المصرية.

علاقة جيفري إبستين بالموساد

وقال أحمد موسى، إن بعض النواب بالكونجرس أكدوا علاقة جيفري إبستين بالموساد الإسرائيلي.

وأضاف «موسى»أن بعض المسئولين استقالوا من منصبهم بعد الكشف عن وثائق جيفري إبستين، مؤكدا أن ليس كل الأسماء التى يتم تداولها في ملفات جيفري إبستين ارتكب جرائم منافية للأخلاق.

وأوضح أن الإعلام الدولي مهتم بملفات جيفري إبستين أكثر من توقعات الضربة الأمريكية لإيران، مشيرا إلى أن يهود باراك رئيس الكيان الصهيوني كان صديق لـ جيفري إبستين.

