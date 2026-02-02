مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور

استطاعت السيارة مرسيدس جي كلاس أن تخطف الأنظار مجددًا؛ بعد ظهور بعض الصور المحسنة للأيقونة الرياضية، عبر عدد من المنصات العالمية والمتخصصة في مجال السيارات، بلمسات أنيقة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو المقصورة الداخلية.

تصميم خارجي يجمع بين القوة والأناقة

ظهرت G-Class بلمسة لونية مميزة تعتمد على الدمج بين الأزرق البحري Navy Blue والفضي اللامع، مع فاصل أصفر يضيف تباينًا بصريًا واضحًا.

مرسيدس G-Class

وترتكز السيارة على جنوط رياضية كبيرة الحجم باللون الفضي وبتصميم مستوحى من الدرع الحربي، بينما توفر مكانا مخصصا للإطار البديل داخل غلاف متناسق مع اللون الثنائي للسيارة.

مقصورة داخلية فاخرة بلمسات عصرية

خرجت السيارة في تصميمها الداخلي، عن المألوف تمامًا، فقد تم استخدام الجلد الأصفر والأبيض في تغليف الأبواب والمقاعد، مع خياطة باللون الأصفر؛ لتضفي إحساسًا فنيًا متكاملًا، فيما تتحول قاعدة المقعد إلى قطعة تصميمية تشبه لوحة فنية، لا تقتصر على الوظيفة التقليدية.

مرسيدس G-Class

كما تم تغليف عجلة القيادة والكونسول المركزي بنفس الألوان؛ لتكمل المقصورة جوًا ملكيًا عصريًا يجمع بين الفخامة والراحة، مع الحفاظ على الطابع العملي الذي يميز سيارات الـSUV الرياضية.

أداء محرك مرسيدس G-Class

تعتمد G-Class على محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 577 حصانًا، أو ما يعادل 585 حصانًا أوروبي، وتستطيع السيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى 96 كلم/س خلال 4.2 ثانية فقط.

مرسيدس G-Class

تحديثات مرسيدس جي كلاس بلمسة عصرية

تؤكد التغييرات التي حصلت عليها مرسيدس G-Class في هذا الإصدار، استمرار السيارة في خطف الأنظار؛ بعد أن كان هناك شغف رؤيتها تحت مظلة “مايباخ”، الأكثر فخامة، ولكن أظهرت هذه الصور، أنه من الممكن رؤية الأيقونة “جي كلاس” بجانب آخر، وبلمسات عصرية أكثر فخامة عن النسخة التقليدية.