مرحلة جديدة للفخامة.. مرسيدس تكشف عن S-Class المحسنة بالكامل

كشفت مرسيدس بنز عن التفاصيل الأولى للنسخة المحسّنة من سيارتها الفاخرة S-Class، التي تعد أكبر تحديث للفئة منذ إطلاقها.

وشملت التغييرات أكثر من نصف مكونات السيارة، ما يعكس رؤية واضحة لتجديد الطراز في قلب سوق السيدان الفاخرة، مع تعزيز الأداء والراحة والتقنيات الداخلية.

لا تقتصر هذه النسخة على تحسين المظهر الخارجي، بل تمتد لتشمل كل من القوة الميكانيكية والكفاءة الهجينة، ما يجعلها نموذجًا متكاملًا يجمع بين الترف والابتكار.

مرسيدس S-Class المحسنة

تصميم مرسيدس S-Class المحسنة

تحافظ S-Class المحسنة على خطوطها الأنيقة المعروفة، مع لمسات تصميمية جديدة أبرزها دمج شعار النجمة الثلاثية داخل المصابيح الأمامية والخلفية، وهذه التعديلات تمنح السيارة مظهرًا عصريًا دون التخلي عن الطابع الفاخر المميز للفئة، كما تحسن من الإضاءة وتبرز هوية مرسيدس البصرية.

محركات سداسية تعزز الأداء والمرونة

تأتي النسخ S450 وS500 بمحرك سداسي الأسطوانات M256 Evo، قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، مع ميزة التعزيز المؤقت التي ترفع العزم إلى 640 نيوتن متر عند الحاجة.

هذه التحسينات توفر أداءً سلسًا وقويًا، مع الحفاظ على مرونة التسارع داخل المدينة وعلى الطرق السريعة، وتبقي القوة الحصانية ضمن مستويات متقدمة مقارنة بالجيل السابق.

أما لعشاق القوة، فتقدم مرسيدس طراز S580 بمحرك V8 M177 Evo، مستوحى من تقنيات AMG، بقوة 530 حصانًا وعزم دوران 750 نيوتن متر، محققًا زيادة واضحة مقارنة بالطراز السابق.

مرسيدس S-Class المحسنة

وتضمن تعديلات نظام الإشعال، والحقن، وأعمدة الكامات، ومنافذ السحب والعادم مزيجًا مثاليًا من الأداء الرياضي وكفاءة الوقود، ما يجعلها تجربة ديناميكية متقدمة ضمن فئة السيدان الفاخرة.

وتشمل التحديثات أيضًا نسخة هجينة قابلة للشحن، S580e، التي تجمع بين محرك الست أسطوانات والمحرك الكهربائي، مع زيادة القوة الإجمالية بمقدار 74 حصانًا، وتتيح حزمة البطارية مدى كهربائي يزيد عن 100 كيلومتر وفق معيارWLTP.