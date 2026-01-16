قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
تكنولوجيا وسيارات

رينو تكشف عن سيارة FILANTE موديل 2027.. وهذا سعرها عالميًا

رينو FILANTE 2027 
رينو FILANTE 2027 
صبري طلبه

كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الجديدة FILANTE موديل 2027، التي تمثل إضافة بارزة إلى فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم، مع الجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتقدمة.

رينو FILANTE ومنظومة هجينة بالكامل 

تعتمد رينو FILANTE 2027 على منظومة دفع هجينة متكاملة، تجمع بين محرك احتراق داخلي تربو بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى نحو 184 كيلووات، أي ما يعادل 250 حصانًا، وتدعم هذه المنظومة بطارية مساندة بسعة تقارب 2 كيلووات/ساعة.

 رينو FILANTE 2027 

تصميم رينو FILANTE

تحمل FILANTE 2027 هوية تصميمية تعكس توجه رينو نحو الخطوط الانسيابية والملامح الحادة، ويبلغ طول قاعدة العجلات نحو 2.82 متر، بينما يقترب الطول الإجمالي للسيارة من 5 أمتار، إلى جانب سقف زجاجي بانوراما.

 رينو FILANTE 2027 

وجاءت الواجهة الأمامية بتصميم حاد، مع مصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، تضيف لمسة عصرية، كما ساهمت اللمسات الانسيابية المنتشرة على الهيكل في تحسين التعامل مع الهواء، بينما ترتكز رينو FILANTE 2027 على جنوط رياضية ذات تصميم عصري.

 رينو FILANTE 2027 

مقصورة وتجهيزات رينو FILANTE

تقدم رينو FILANTE تجربة رقمية ذكية، حيث زُودت السيارة بشاشة مخصصة للراكب الأمامي لعرض الوسائط المتعددة، إلى جانب شاشة مركزية تعمل باللمس تدعم تطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

 رينو FILANTE 2027 

وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا يوفر تجربة استماع متوازنة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي يعزز من راحة الركاب، كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في أنظمة السيارة المختلفة.

 رينو FILANTE 2027 

سعر رينو FILANTE 2027 في الأسواق العالمية

من المقرر طرح رينو FILANTE موديل 2027 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 25 ألف يورو.

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

معمرة هندية

رجعت للحياة .. مسنة هندية تعود من الموت فى عيد ميلادها | تفاصيل

قرع بالبشاميل

حلوى الشتا .. جربي طريقة عمل القرع بالبشاميل

زيت جوز الهند

أقوى من مستحضرات التجميل .. زيت جوز الهند يحمى الشعر من مشاكل خارقة

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد