رينو تكشف عن سيارة FILANTE موديل 2027.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت رينو الفرنسية عن سيارتها الجديدة FILANTE موديل 2027، التي تمثل إضافة بارزة إلى فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم، مع الجمع بين التصميم العصري، والتقنيات المتقدمة.

رينو FILANTE ومنظومة هجينة بالكامل

تعتمد رينو FILANTE 2027 على منظومة دفع هجينة متكاملة، تجمع بين محرك احتراق داخلي تربو بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى نحو 184 كيلووات، أي ما يعادل 250 حصانًا، وتدعم هذه المنظومة بطارية مساندة بسعة تقارب 2 كيلووات/ساعة.

تصميم رينو FILANTE

تحمل FILANTE 2027 هوية تصميمية تعكس توجه رينو نحو الخطوط الانسيابية والملامح الحادة، ويبلغ طول قاعدة العجلات نحو 2.82 متر، بينما يقترب الطول الإجمالي للسيارة من 5 أمتار، إلى جانب سقف زجاجي بانوراما.

وجاءت الواجهة الأمامية بتصميم حاد، مع مصابيح أمامية نحيفة تعمل بتقنية LED، تضيف لمسة عصرية، كما ساهمت اللمسات الانسيابية المنتشرة على الهيكل في تحسين التعامل مع الهواء، بينما ترتكز رينو FILANTE 2027 على جنوط رياضية ذات تصميم عصري.

مقصورة وتجهيزات رينو FILANTE

تقدم رينو FILANTE تجربة رقمية ذكية، حيث زُودت السيارة بشاشة مخصصة للراكب الأمامي لعرض الوسائط المتعددة، إلى جانب شاشة مركزية تعمل باللمس تدعم تطبيقي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا ترفيهيًا يوفر تجربة استماع متوازنة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي يعزز من راحة الركاب، كما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم في أنظمة السيارة المختلفة.

سعر رينو FILANTE 2027 في الأسواق العالمية

من المقرر طرح رينو FILANTE موديل 2027 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من نحو 25 ألف يورو.