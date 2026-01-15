شاهد.. فورد برونكو RTR موديل 2027

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو RTR موديل 2027، وتنتمي برونكو RTR لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وهجومي .

تستمد سيارة فورد برونكو RTR موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2300 سي سي تيربو، بجانب نظام Anti-lag لضمان بقاء التيربو في حالة تأهب قصوى وذلك يلغي أي تأخير في استجابة المحرك عند ضغط الدواسة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

زودت سيارة فورد برونكو RTR موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، حزمة HOSS 3.0 الأسطورية، وبها ممتص الصدمات فوكس (FOX) الذي يعمل على تكييف قساوتها حسب طبيعة الأرض، مما يوفر راحة على الطريق العام وثبات، وبها إطارات مقاس 35 بوصه مخصصة للتضاريس القاسية، وبها رفارف عريضة تمنحها وقفة هجومية تشبه وقفة رابتور.



إضافة إلى أن سيارة فورد برونكو RTR موديل 2027 بها، لمسات باللون الأخضر الفسفوري الصارخ على الشبك الأمامي والجنوط، وبها رسومات جرافيك عدوانية تعكس إرث RTR في عالم السباقات، وبها صداد أمامي أسود بالكامل مصمم ليوفر زوايا دخول ممتازة، وبها أقواس عجلات ضخمة لزيادة عرض السيارة.

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد في 16 يونيو من عام 1903، وأسس هنري فورد شركة فورد موتور بمشاركة مستثمرين، وباعت أول سيارة لها في يوليو من نفس العام، وتم اطلاق موديل تي (Model T) عام 1908، وكانت سيارة موثوقة ومنخفضة التكلفة، مما رفع مبيعاتها إلى ملايين السيارات.

وتم عمل خط التجميع المتحرك عام 1913، وأحدث هذا الابتكار ثورة في الإنتاج، حيث جعل تصنيع السيارات أسرع وأرخص، وأتاح لفورد إنتاج سيارات بكميات هائلة.

واستحوذ هنري وابنه إدسل على السيطرة الكاملة عام 1919، واستمرت سيطرة العائلة على الشركة، التي طرحت أسهمها للجمهور عام 1956.