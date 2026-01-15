قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا
شاهد.. فورد برونكو RTR موديل 2027

فورد برونكو RTR موديل 2027
فورد برونكو RTR موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو RTR موديل 2027، وتنتمي برونكو RTR لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وهجومي .

فورد برونكو RTR موديل 2027

محرك فورد برونكو RTR موديل 2027

تستمد سيارة فورد برونكو RTR موديل 2027 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2300 سي سي تيربو، بجانب نظام Anti-lag لضمان بقاء التيربو في حالة تأهب قصوى وذلك يلغي أي تأخير في استجابة المحرك عند ضغط الدواسة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد برونكو RTR موديل 2027

مواصفات فورد برونكو RTR موديل 2027

زودت سيارة فورد برونكو RTR موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، حزمة HOSS 3.0 الأسطورية، وبها ممتص الصدمات فوكس (FOX) الذي يعمل على تكييف قساوتها حسب طبيعة الأرض، مما يوفر راحة على الطريق العام وثبات، وبها إطارات مقاس 35 بوصه مخصصة للتضاريس القاسية، وبها رفارف عريضة تمنحها وقفة هجومية تشبه وقفة رابتور.
 

فورد برونكو RTR موديل 2027

إضافة إلى أن سيارة فورد برونكو RTR موديل 2027 بها، لمسات باللون الأخضر الفسفوري الصارخ على الشبك الأمامي والجنوط، وبها رسومات جرافيك عدوانية تعكس إرث RTR في عالم السباقات، وبها صداد أمامي أسود بالكامل مصمم ليوفر زوايا دخول ممتازة، وبها أقواس عجلات ضخمة لزيادة عرض السيارة.

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد في 16 يونيو من عام 1903، وأسس هنري فورد شركة فورد موتور بمشاركة مستثمرين، وباعت أول سيارة لها في يوليو من نفس العام، وتم اطلاق موديل تي (Model T) عام 1908، وكانت سيارة موثوقة ومنخفضة التكلفة، مما رفع مبيعاتها إلى ملايين السيارات.

فورد برونكو RTR موديل 2027

وتم عمل خط التجميع المتحرك عام 1913، وأحدث هذا الابتكار ثورة في الإنتاج، حيث جعل تصنيع السيارات أسرع وأرخص، وأتاح لفورد إنتاج سيارات بكميات هائلة.

فورد برونكو RTR موديل 2027

واستحوذ هنري وابنه إدسل على السيطرة الكاملة عام 1919، واستمرت سيطرة العائلة على الشركة، التي طرحت أسهمها للجمهور عام 1956.

بالصور

محافظ الشرقية
بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

