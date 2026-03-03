البحرين: تدمير 73 صاروخًا و91 طائرة مسيرة إيرانية معادية

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن تدمير 73 صاروخا و91 طائرة مسيرة إيرانية معادية.

وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت بالصواريخ والمسيرات القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة الشيخ عيسى في مملكة البحرين.

وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء ، إن 20 طائرة مسيرة و3 صواريخ أصابت أهدافها.

وتابع: يأتي هذا الهجوم ضمن الموجة الـ 14 من عمليات الوعد الصادق 4 وتم تدمير المبنى الرئيسي للقيادة ومقر أركان القاعدة الجوية الأمريكية وإحراق مخازن الوقود" .



