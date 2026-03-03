وزير الإعلام: الأزمة الإيرانية الأخطر في المنطقة والمصريون يركزون على الاقتصاد فقط

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الأزمة الإيرانية الحالية تعد الأخطر في المنطقة، مشيرًا إلى أن المصريين منذ بداية حرب غزة وحتى الآن لم يسألوا عن أي موضوع يتعلق بالأمن أو الاستقرار في مصر، بل اهتمامهم ينصب بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية.

الأزمة الإيرانية الأخطر بالمنطقة

وأوضح رشوان أن تصاعد الأحداث الإقليمية يجعل الأزمة الراهنة من أخطر الأزمات في المنطقة، مؤكدًا ضرورة متابعة التطورات الإقليمية والدولية عن كثب.

تركيز المواطنين على الاقتصاد

وأشار الوزير إلى أن المصريين يركزون على تأثير الأزمات على حياتهم المعيشية والاقتصاد، دون الانشغال بالجانب الأمني في الداخل، ما يعكس وعيهم بأهمية الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة.