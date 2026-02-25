مجدي الجلاد: ضياء رشوان قائد الإصلاح الإعلامي وشريك النجاح في رحلة الكفاح

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد إن تعيين ضياء رشوان وزيرًا للإعلام يُعد اختيارًا جيدًا ومهمًا، مشيرًا إلى أن رشوان صديق عزيز تجمعه به رحلة كفاح مشتركة، ويتمتع بخبرة حقيقية نابعة من عمله داخل مهنة الصحافة والإعلام، وليس دخيلًا عليها.

أبرز أسباب نجاح الاختيار

وأوضح مجدي الجلاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن من أبرز أسباب نجاح الاختيار امتلاك رشوان مهارة التواصل مع الجميع، وقدرته على بناء جسور الصداقة والحوار المفتوح، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل بعقد جلسات واجتماعات مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، في خطوة تعكس حرصه على جمع كل الأطراف على مائدة واحدة.

تطوير المنظومة الإعلامية

وأضاف مجدي الجلاد أنه حرص على الاتصال بضياء رشوان لتهنئته، إلا أن الأخير أكد له: «أنا محتاجكم كلكم جنبي»، وهو ما يحسب له ويعكس إيمانه بالعمل الجماعي والشراكة في تطوير المنظومة الإعلامية.

وأشار مجدي الجلاد إلى وجود آمال كبيرة معقودة على وزير الإعلام الجديد في معالجة نقاط الخلل داخل الإعلام المصري، بالتعاون مع كل من خالد عبد العزيز، وأحمد المسلماني، وعبد الصادق الشوربجي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل إعلام وطني قوي ومؤثر.