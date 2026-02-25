قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
توك شو

مجدي الجلاد: الإعلام الحر درع الدولة في مواجهة التحديات.. وعودة ماسبيرو مرهونة بإرادة سياسية حاسمة

مجدي الجلاد
مجدي الجلاد
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رفضه تكرار الخطاب القائم على أن «مصر دائمًا في خطر»، مشيرًا إلى أن المخاطر تحيط بالعالم كله وليس مصر وحدها، لافتًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات ومؤامرات متعددة، لكن مواجهتها الحقيقية لا تكون إلا عبر إعلام قوي يتمتع بالمصداقية لدى الشارع المصري.

احترام حقوق الإنسان 

وأوضح مجدي الجلاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن وجود حرية إعلامية وصحفية حقيقية، إلى جانب احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، يمثل عنصر قوة للدولة في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن مصر تمتلك عقولًا قوية وخبرات متميزة في مختلف التخصصات، قادرة على دعم الدولة إذا توفرت البيئة المناسبة.

وتطرق مجدي الجلاد إلى ملف إصلاح الإعلام الرسمي، مشددًا على أن وضع خريطة واضحة لإصلاح ماسبيرو يتطلب بالأساس إرادة حقيقية من المالك، وهو الدولة نيابة عن الشعب المصري، معتبرًا أن توافر هذه الإرادة كفيل بإحياء ماسبيرو وإعادته إلى مكانته وتألقه القديم.

وأشار مجدي الجلاد إلى أن صدور قرار واضح بإعادة الاعتبار لماسبيرو سيؤدي إلى عودة العديد من الكفاءات الإعلامية التي هاجرت منه في السابق، وأسهمت في تأسيس شبكات وقنوات ناجحة خارج مصر، مؤكدًا أن استعادة هذه الخبرات تمثل خطوة محورية لبناء إعلام وطني قوي وقادر على التأثير.

حقوق الإنسان الشرق الأوسط مجدي الجلاد ماسبيرو

بالصور

