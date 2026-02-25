مجدي الجلاد: الإعلام الحر درع الدولة في مواجهة التحديات.. وعودة ماسبيرو مرهونة بإرادة سياسية حاسمة

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رفضه تكرار الخطاب القائم على أن «مصر دائمًا في خطر»، مشيرًا إلى أن المخاطر تحيط بالعالم كله وليس مصر وحدها، لافتًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات ومؤامرات متعددة، لكن مواجهتها الحقيقية لا تكون إلا عبر إعلام قوي يتمتع بالمصداقية لدى الشارع المصري.

احترام حقوق الإنسان

وأوضح مجدي الجلاد، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن وجود حرية إعلامية وصحفية حقيقية، إلى جانب احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، يمثل عنصر قوة للدولة في مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن مصر تمتلك عقولًا قوية وخبرات متميزة في مختلف التخصصات، قادرة على دعم الدولة إذا توفرت البيئة المناسبة.

وتطرق مجدي الجلاد إلى ملف إصلاح الإعلام الرسمي، مشددًا على أن وضع خريطة واضحة لإصلاح ماسبيرو يتطلب بالأساس إرادة حقيقية من المالك، وهو الدولة نيابة عن الشعب المصري، معتبرًا أن توافر هذه الإرادة كفيل بإحياء ماسبيرو وإعادته إلى مكانته وتألقه القديم.

وأشار مجدي الجلاد إلى أن صدور قرار واضح بإعادة الاعتبار لماسبيرو سيؤدي إلى عودة العديد من الكفاءات الإعلامية التي هاجرت منه في السابق، وأسهمت في تأسيس شبكات وقنوات ناجحة خارج مصر، مؤكدًا أن استعادة هذه الخبرات تمثل خطوة محورية لبناء إعلام وطني قوي وقادر على التأثير.