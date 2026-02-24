مجدي الجلاد يكشف كواليس ترشيحه لمنصب وزير الإعلام ورفضه المهمة

أكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن لو جاءه عرض لتولي منصب تنفيذي في الدولة، فهو لن يقبل، موضحًا: «يعني انت لو جيتي تقولي لي أنا دلوقتي مثلاً اتقلد منصب تنفيذي في الدولة، أقول لك أنا ماقدرش، مش بتاعتي، أنا راجل صحفي، لكن أنا مش سياسي، عندي آراء سياسية».

وأضاف مجدي الجلاد، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج «حبر سري» على شاشة «القاهرة والناس»، : «أنا لم أنضم في حزب سياسي ولا في حركة سياسية ولا خدت التدرج السياسي الطبيعي، ربنا ما خلقنيش عشان كده أنا ما أنفعش

وكشف مجدي الجلاد لأول مرة عن كواليس ترشيحه لمنصب وزير الإعلام، قائلًا: «في إحدى المرات في تشكيل وزاري ما، جاللي تليفون من رئيس الوزراء المكلف في ذاك الوقت كان الدكتور كمال الجنزوري بعد ثورة يناير، قال لي أنا أخذت الموافقة إن احنا نتقابل بكرة، إنك انت مرشح وزير إعلام، فممكن نتقابل بكرة الساعة 10، وكان يوم جمعة، قلت له أعفيني.. أنا ما بعرفش أكون موظف حكومي".

وأوضح مجدي الجلاد موقفه من الروتين والبيروقراطية، : «أنا مش بتاع روتين وبيروقراطية والكلام ده، أنا بتنفس حرية، أنا بحب أشم الأكسجين، ما بحبش حاجة تايدك تايدني، ما بلبسش جرافات كتير إلا في الحاجات الفورمال قوي، فوثم إنّي ما بصحاش وضحكت، بقى، ثم إنّي ما بصحاش بدري أساسًا».

وواصل: «أنا ما أنفعش وزير، وده مش عيب، أنا عايز أبقى صحفي، عايز أعيش وأموت صحفي. أنا كنت بحلم طول عمري إني أبقى صحفي».