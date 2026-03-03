يوسف بلعمري يعلن عن عدم امتلاكه أي حسابات على فيسبوك

أعلن يوسف بلعمري لاعب النادي الأهلي، عبر حاسبه بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام ،عن عدم امتلاكه أي حسابات على فيسبوك .

وقال يوسف بلعمري على إنستجرام أنه لا يمتلك أي حساب على فيسبوك.

وتعادل الأهلي مع زد، 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا على استاد القاهرة، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مبارياته المتبقية في الدور الأول من منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار سعيه لاستعادة صدارة الترتيب والمنافسة بقوة على لقب البطولة خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.