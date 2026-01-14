شاهد| مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027 ، وتنتمي مايباخ S580 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

محرك مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 530 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027

زودت سيارة مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام التشغيل MB.OS، وبها نظام مرسيدس البرمجي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جوجل ومايكروسوفت، وبها معالجات NVIDIA لتشغيل الجرافيك والأنظمة الذاتية، وتم تزويد السيارة بنظام ليدار متطور على السقف مما يمهد الطريق لوصول تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع، وبها مصابيح أمامية وخلفية بتصميم النجمة الثلاثية الشهير، وشبك أمامي مضيئ يعطي السيارة هيبة مرعبة في الليل.

سعر مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 450 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 506 ألف ريال سعودي .



الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس مايباخ S580 موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 768 ألف ريال سعودي .



وجدير بالذكر ان مرسيدس تدرك أن المنافسة مع بي إم دبليو الفئة السابعة أصبحت شرسة جداً تقنياً، لذا قررت وضع كل ثقلها في هذا التحديث، وإضافة كرنك مسطح لسيارة سيدان فاخرة كبيرة الحجم هو قرار جريء جداً، لانه يجمع بين رقي السحاب و وحشية الحلبات في حزمة واحدة.