قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاقها.. دودج تودع ثاني أكثر سياراتها مبيعًا

دودج
دودج
عزة عاطف

في خطوة مفاجئة لم يتوقعها الكثيرون في قطاع المحركات، أعلنت مجموعة “ستيلانتس” عن إيقاف إنتاج طراز دودج هورنت لعام 2026؛ ورغم أن هذه السيارة كانت تحتل المرتبة الثانية في قائمة مبيعات العلامة التجارية خلال عام 2025، إلا أن الانهيار الحاد في الطلب والتغيرات في السياسات التجارية الدولية عجلت بنهايتها تمامًا.

صدمة مبيعات دودج.. هبوط اضطراري بنسبة 54%

رغم البداية الواعدة لسيارة "هورنت" كأول كروس أوفر مدمج من دودج في السوق الأمريكي منذ سنوات، إلا أن عام 2025 شهد تراجعًا "كارثيًا" في أرقام المبيعات؛ حيث انخفضت بنسبة 54% لتصل إلى 9,365 وحدة فقط. 

هذا التراجع الحاد جعل من الصعب على الشركة تبرير استمرار إنتاج السيارة المصنعة في إيطاليا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في فئة الكروس أوفر التي لا ترحم أي تراجع في الأداء التسويقي فعليًا.

الأسباب وراء القرار.. سياسات التجارة والتصنيع الإيطالي

أشار المتحدث الرسمي باسم العلامة التجارية إلى أن "التغيرات في البيئة السياسية والسياسات التجارية" كانت من الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار؛ حيث إن تصنيع "هورنت" في إيطاليا (جنبًا إلى جنب مع توأمتها ألفا روميو تونالي) جعلها عرضة لتقلبات تكاليف الشحن والرسوم الجمركية المحتملة. 

ورغم أن "ألفا روميو تونالي" حصلت على تحديثات جديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات، إلا أن غياب هورنت كان إشارة واضحة إلى خروجها من خطط الإنتاج لعام 2026 بشكل جذري.

الفراغ في أسطول دودج ومستقبل العلامة

بإيقاف "هورنت"، تجد دودج نفسها الآن بدون أي طراز في فئة الكروس أوفر المزدحمة في أمريكا، مما يترك فراغًا كبيرًا في تشكيلتها التي تعتمد بشكل أساسي على السيارات العضلية القوية. 

ويبدو أن ستيلانتس فضلت التركيز على إطلاق "دودج تشارجر" الكهربائية الجديدة والجيل القادم من السيارات ذات الأداء العالي، بدلاً من الاستمرار في المنافسة بطراز لم ينجح في إقناع جمهور العلامة التقليدي بهويته الإيطالية الهجينة برمجيًا وتقنيًا.

دروس مستفادة من تجربة "هورنت" القصيرة

تعتبر رحلة "دودج هورنت" القصيرة درسًا في كيفية تأثر مبيعات السيارات بالهوية التجارية؛ حيث يرى المحللون أن عشاق دودج لم يتقبلوا بسهولة سيارة كروس أوفر مدمجة ذات أصول أوروبية، رغم محاولات الشركة تسويقها كسيارة "أداء" مدمجة. 

إن هذا القرار يمثل نهاية رحلة طراز كان من المفترض أن يفتح آفاقًا جديدة للعلامة، لكنه بدلاً من ذلك واجه جدارًا من ضعف الطلب والتعقيدات اللوجستية التي أنهت وجوده في الأسواق بشكل نهائي ودائم.

دودج إيقاف إنتاج دودج هورنت 2026 مبيعات Dodge أسباب فشل دودج ستيلانتس للسيارات سيارات دودج الكروس أوفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد