صدمة لعشاقها.. دودج تودع ثاني أكثر سياراتها مبيعًا

في خطوة مفاجئة لم يتوقعها الكثيرون في قطاع المحركات، أعلنت مجموعة “ستيلانتس” عن إيقاف إنتاج طراز دودج هورنت لعام 2026؛ ورغم أن هذه السيارة كانت تحتل المرتبة الثانية في قائمة مبيعات العلامة التجارية خلال عام 2025، إلا أن الانهيار الحاد في الطلب والتغيرات في السياسات التجارية الدولية عجلت بنهايتها تمامًا.

صدمة مبيعات دودج.. هبوط اضطراري بنسبة 54%

رغم البداية الواعدة لسيارة "هورنت" كأول كروس أوفر مدمج من دودج في السوق الأمريكي منذ سنوات، إلا أن عام 2025 شهد تراجعًا "كارثيًا" في أرقام المبيعات؛ حيث انخفضت بنسبة 54% لتصل إلى 9,365 وحدة فقط.

هذا التراجع الحاد جعل من الصعب على الشركة تبرير استمرار إنتاج السيارة المصنعة في إيطاليا، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في فئة الكروس أوفر التي لا ترحم أي تراجع في الأداء التسويقي فعليًا.

الأسباب وراء القرار.. سياسات التجارة والتصنيع الإيطالي

أشار المتحدث الرسمي باسم العلامة التجارية إلى أن "التغيرات في البيئة السياسية والسياسات التجارية" كانت من الأسباب الرئيسية وراء هذا القرار؛ حيث إن تصنيع "هورنت" في إيطاليا (جنبًا إلى جنب مع توأمتها ألفا روميو تونالي) جعلها عرضة لتقلبات تكاليف الشحن والرسوم الجمركية المحتملة.

ورغم أن "ألفا روميو تونالي" حصلت على تحديثات جديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات، إلا أن غياب هورنت كان إشارة واضحة إلى خروجها من خطط الإنتاج لعام 2026 بشكل جذري.

الفراغ في أسطول دودج ومستقبل العلامة

بإيقاف "هورنت"، تجد دودج نفسها الآن بدون أي طراز في فئة الكروس أوفر المزدحمة في أمريكا، مما يترك فراغًا كبيرًا في تشكيلتها التي تعتمد بشكل أساسي على السيارات العضلية القوية.

ويبدو أن ستيلانتس فضلت التركيز على إطلاق "دودج تشارجر" الكهربائية الجديدة والجيل القادم من السيارات ذات الأداء العالي، بدلاً من الاستمرار في المنافسة بطراز لم ينجح في إقناع جمهور العلامة التقليدي بهويته الإيطالية الهجينة برمجيًا وتقنيًا.

دروس مستفادة من تجربة "هورنت" القصيرة

تعتبر رحلة "دودج هورنت" القصيرة درسًا في كيفية تأثر مبيعات السيارات بالهوية التجارية؛ حيث يرى المحللون أن عشاق دودج لم يتقبلوا بسهولة سيارة كروس أوفر مدمجة ذات أصول أوروبية، رغم محاولات الشركة تسويقها كسيارة "أداء" مدمجة.

إن هذا القرار يمثل نهاية رحلة طراز كان من المفترض أن يفتح آفاقًا جديدة للعلامة، لكنه بدلاً من ذلك واجه جدارًا من ضعف الطلب والتعقيدات اللوجستية التي أنهت وجوده في الأسواق بشكل نهائي ودائم.