أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا كي 4 السيدان 2026 الجديدة

كيا كي 4 موديل 2026
كيا كي 4 موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا كي 4 موديل 2026

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا كي 4 موديل 2026، وتنتمي كي 4 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

زودت سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا كي 4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

زودت سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Daytime running lights، وبها Fog Lights .

سعر كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة كيا كي 4 موديل 2026 محرك كيا كي 4 موديل 2026 كي 4 موديل 2026 وسائل الأمان بـ كيا كي 4 سعر كيا كي 4 موديل 2026

