مواصفات كيا كي 4 السيدان 2026 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا كي 4 موديل 2026

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا كي 4 موديل 2026، وتنتمي كي 4 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا كي 4 موديل 2026

زودت سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا كي 4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 123 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كيا كي 4 موديل 2026

زودت سيارة كيا كي 4 موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Daytime running lights، وبها Fog Lights .

سعر كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .