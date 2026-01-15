السيارات الجديدة والمستعملة لها قيمة كبيرة وبالتالي يجب الحفاظ عليها، من خلال اعتماد الصيانة الدورية، والحافظ على نظافتها الداخلية والخارجية .

نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة

بالاضافة الي انه يجب قيادة السيارة بشكل هادئ، وتجنب التسارع والسرعة الزائدة، ويجب التدقيق في الإطارات ، وتوثيق الصيانة للحفاظ على قيمتها عند البيع، مع تجنب التعديلات غير الضرورية التي قد تقلل من جاذبيتها للمشترين.

- نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة :

القيادة الحذرة

تجنب القيادة العنيفة والتسارع المفاجئ لتخفيف الضغط على المحرك والإطارات.

النظافة الداخلية والخارجية

اغسل السيارة بانتظام لحماية الطلاء، وقم بتنظيف المقصورة لمنع الروائح والبقع، وتجنب التدخين داخلها.

الصيانة الدورية

اتبع جدول الصيانة الموصى به من الشركة المصنعة لتغيير الزيت والفلاتر والسوائل.

فحص الإطارات

تأكد من ضغط الهواء المناسب وتدويرها بشكل دوري لضمان تآكل متساوي .

أوقف السيارة في الظل

لحماية الطلاء والمقصورة من أضرار أشعة الشمس المباشرة يجب توقف السيارة في الظل بعيدا عن اشعة الشمس .

تجنب الاستخدام المفرط

قلل من الاستخدام في الظروف القاسية، وخصوصا في الحرارة الزائدة التي تضر المحرك.

صيانة وتوثيق

احتفظ بسجل كامل لجميع الصيانة والإصلاحات لتبين للمشتري اهتمامك، وهذا يرفع القيمة.

إصلاح المشاكل الصغيرة

قم بإصلاح أي عيوب بسيطة في المكابح ونظام التوجيه أو التعليق، وقم بتغيير الأحزمة والخراطيم المتهالكة.

الفحص الشامل

قبل البيع تأكد من أن السيارة خالية من مشاكل ميكانيكية كبيرة وراجع تاريخها، واستفد من فحص مهني.

حافظ على الأوراق

تأكد من وجود أوراق الملكية وسجل الخدمة جاهزة.

البحث والتدقيق

ابحث عن الموديلات الموثوقة، واقرأ المراجعات، وتفحص تقارير تاريخ السيارة، وتأكد من سمعة الشركة المصنعة.

الفحص الاحترافي

افحص السيارة بالكامل بواسطة ميكانيكي خبير للتأكد من سلامة الهيكل والمحرك.

لا تشتري سيارة قديمة جداً

ضع في اعتبارك تكاليف الصيانة المحتملة، والتأمين، والرسوم والتي تكون ذات تكلفة كبيرة .