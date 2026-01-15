قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة ؟

نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة
نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة
إبراهيم القادري

السيارات الجديدة والمستعملة لها قيمة كبيرة وبالتالي يجب الحفاظ عليها، من خلال اعتماد الصيانة الدورية، والحافظ على نظافتها الداخلية والخارجية .

 نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة 

بالاضافة الي انه يجب قيادة السيارة بشكل هادئ، وتجنب التسارع والسرعة الزائدة، ويجب التدقيق في الإطارات ، وتوثيق الصيانة للحفاظ على قيمتها عند البيع، مع تجنب التعديلات غير الضرورية التي قد تقلل من جاذبيتها للمشترين.

- نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة  :

 نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة 

القيادة الحذرة

تجنب القيادة العنيفة والتسارع المفاجئ لتخفيف الضغط على المحرك والإطارات.

النظافة الداخلية والخارجية

اغسل السيارة بانتظام لحماية الطلاء، وقم بتنظيف المقصورة لمنع الروائح والبقع، وتجنب التدخين داخلها.

الصيانة الدورية

 نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة 

اتبع جدول الصيانة الموصى به من الشركة المصنعة لتغيير الزيت والفلاتر والسوائل.

فحص الإطارات

تأكد من ضغط الهواء المناسب وتدويرها بشكل دوري لضمان تآكل متساوي .

أوقف السيارة في الظل

لحماية الطلاء والمقصورة من أضرار أشعة الشمس المباشرة يجب توقف السيارة في الظل بعيدا عن اشعة الشمس .

 نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة 

تجنب الاستخدام المفرط

قلل من الاستخدام في الظروف القاسية، وخصوصا في الحرارة الزائدة التي تضر المحرك.

صيانة وتوثيق

احتفظ بسجل كامل لجميع الصيانة والإصلاحات لتبين للمشتري اهتمامك، وهذا يرفع القيمة.

إصلاح المشاكل الصغيرة

 نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة 

قم بإصلاح أي عيوب بسيطة في المكابح ونظام التوجيه أو التعليق، وقم بتغيير الأحزمة والخراطيم المتهالكة.

الفحص الشامل

قبل البيع تأكد من أن السيارة خالية من مشاكل ميكانيكية كبيرة وراجع تاريخها، واستفد من فحص مهني.

حافظ على الأوراق

 نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة 

تأكد من وجود أوراق الملكية وسجل الخدمة جاهزة.

البحث والتدقيق

ابحث عن الموديلات الموثوقة، واقرأ المراجعات، وتفحص تقارير تاريخ السيارة، وتأكد من سمعة الشركة المصنعة.

الفحص الاحترافي

 نصائح للحفاظ على قيمة السيارة الجديدة والمستعملة 

افحص السيارة بالكامل بواسطة ميكانيكي خبير للتأكد من سلامة الهيكل والمحرك.

لا تشتري سيارة قديمة جداً

ضع في اعتبارك تكاليف الصيانة المحتملة، والتأمين، والرسوم والتي تكون ذات تكلفة كبيرة .

السيارات الجديدة الحفاظ عليها القيادة الحذرة النظافة الداخلية فحص الإطارات الاستخدام المفرط صيانة وتوثيق المشاكل الصغيرة الصيانة الدورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

ترشيحاتنا

المتهمون

الداخلية تداهم ناديا صحيا لممارسة الرذيلة بالقاهرة

صورة أرشيفية

مرور الغربية: مصادرة 260 مركبة ودراجة مخالفة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل متابعة حملات إزالة التعديات بجميع المراكز والمدن

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد