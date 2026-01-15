قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
تكنولوجيا وسيارات

منها H6 واكسييد LX .. سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

سيارات جديدة 2026
سيارات جديدة 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كاي ي اكس 7، وساوايست اس 07، وجيلي سيتى راى، واكسييد LX، وام جى ار اكس 5 بلس .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تحصل سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 171 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 380 ألف جنيه .

اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

خزان وقود سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 172 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

عزم دوران سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

قوة سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 تصل إلي 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 395 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 ساوايست اس 07 اكسييد LX موديل 2026 جيلي سيتى راى موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات

