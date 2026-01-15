منها H6 واكسييد LX .. سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كاي ي اكس 7، وساوايست اس 07، وجيلي سيتى راى، واكسييد LX، وام جى ار اكس 5 بلس .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026

تحصل سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 171 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 275 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 380 ألف جنيه .

اكسييد LX موديل 2026

اكسييد LX موديل 2026

تستمد سيارة اكسييد LX موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 184 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 340 ألف جنيه .

جيلي سيتى راى موديل 2026

جيلي سيتى راى موديل 2026

خزان وقود سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 172 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 329 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي سيتى راى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 339 ألف جنيه .

ساوايست اس 07 موديل 2026

ساوايست اس 07 موديل 2026

عزم دوران سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 يصل إلي 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 259 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 07 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

قوة سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 تصل إلي 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يصل سعر سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 395 ألف جنيه .