أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إيهاب فهمي يكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيته في مسلسل وننسى اللي كان

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي
أوركيد سامي

كشف الفنان إيهاب فهمي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة.

وأوضح إيهاب فهمي أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "راجي الجيوشي"، وهو شخصية تعمل في مجال السوشيال ميديا، ويُعد أيقونة في مجال عمله، مشيرًا إلى أن راجي يسعى دائمًا لتحقيق أهدافه المهنية دون الالتفات كثيرًا إلى نتائج تصرفاته، وهو ما يضعه في العديد من المواقف المتشابكة والصراعات الدرامية.

وأضاف أن الحلقات القادمة ستشهد تطورات كبيرة ومفاجآت غير متوقعة في مسار الشخصية، ما يزيد من عنصر التشويق والإثارة داخل الأحداث.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مشيدًا بأجواء العمل وروح التعاون بين جميع فريق المسلسل، مؤكدًا أن «وننسى اللي كان» عمل مميز ومختلف على مستوى الفكرة والتنفيذ.

ويضم مسلسل «وننسى اللي كان» نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

إيهاب فهمي اخبار الفن نجوم الفن مسلسل و ننسي الي كان

