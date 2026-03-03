إيهاب فهمي يكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيته في مسلسل وننسى اللي كان

كشف الفنان إيهاب فهمي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل وكواليس شخصيته في مسلسل «وننسى اللي كان»، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت خلال الحلقات المقبلة.

وأوضح إيهاب فهمي أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "راجي الجيوشي"، وهو شخصية تعمل في مجال السوشيال ميديا، ويُعد أيقونة في مجال عمله، مشيرًا إلى أن راجي يسعى دائمًا لتحقيق أهدافه المهنية دون الالتفات كثيرًا إلى نتائج تصرفاته، وهو ما يضعه في العديد من المواقف المتشابكة والصراعات الدرامية.

وأضاف أن الحلقات القادمة ستشهد تطورات كبيرة ومفاجآت غير متوقعة في مسار الشخصية، ما يزيد من عنصر التشويق والإثارة داخل الأحداث.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مشيدًا بأجواء العمل وروح التعاون بين جميع فريق المسلسل، مؤكدًا أن «وننسى اللي كان» عمل مميز ومختلف على مستوى الفكرة والتنفيذ.

ويضم مسلسل «وننسى اللي كان» نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، إدوارد، ومنة فضالي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.