وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
بصوت مرعب | M3 الكهربائية 2027 بقوة 1000 حصان

إبراهيم القادري

كشفت شركة بي ام دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 ، وتنتمي M3 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم جذاب وقوي .

مواصفات بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027

ستحصل سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 علي قوتها من منظومة دفع رباعية المحركات (Quad-motor)، ويحصل كل إطار على محرك مستقل تماماً، وهذه التقنية تسمح بتوزيع العزم والقوة بدقة متناهية على كل عجل، وتنتج قوة تصل إلي 1000 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يمكن للسائق ان يقوم بفصل المحركات الأمامية بـ سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 بالكامل بضغطة زر، لتتحول سيارة M3 بنسختها الكهربائية بالكامل إلى وحش يعمل بالدفع الخلفي فقط.

ستحتوي سيارة M3 الكهربائية الجديدة كلياً على نظام يحاكي تبديلات ناقل الحركة لتعطي السائق شعور ميكانيكي حقيقي.

سيتم تزويد سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 بنظام صوتي متطور (Soundscape) يعزز من تجربة التسارع والتباطؤ، لتشعر أنك تقود طائرة نفاثة وليست مجرد سيارة كهربائية.

ستعتمد بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 على بطارية سعة 100 كيلوواط/ساعة تستخدم خلايا أسطوانية متطورة، وصممت لتتحمل الاستعراض على الحلبات وأثناء درجات الحرارة العالية.

وللتحكم في سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 ابتكرت الشركة البافرية وحدة تحكم ذكية أطلقت عليها اسم Heart of Joy وهي كمبيوتر خارق يدير كل شيء من التوجيه إلى توزيع القوة في أجزاء من الثانية.

تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات

بدأت بي ام دبليو رحلتها في صناعة السيارات عام 1928 باقتناء مصنع "أيزناخ" وبدأت بإنتاج أول سيارة مرخصة من بي إم دبليو، ثم تطورت لتصنع سياراتها الخاصة .

واشتهرت في الثلاثينيات بـ سيارة BMW 328 الرياضية، وواجهت تحديات ما بعد الحرب العالمية الثانية، لتنهض من جديد وتصبح عملاق عالمياً في صناعة السيارات الفاخرة، وتتوسع لتشمل علامات مثل Mini و Rolls-Royce .

