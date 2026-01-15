بصوت مرعب | M3 الكهربائية 2027 بقوة 1000 حصان

كشفت شركة بي ام دبليو عن طرازها الجديد بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 ، وتنتمي M3 لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم جذاب وقوي .

مواصفات بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027

ستحصل سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 علي قوتها من منظومة دفع رباعية المحركات (Quad-motor)، ويحصل كل إطار على محرك مستقل تماماً، وهذه التقنية تسمح بتوزيع العزم والقوة بدقة متناهية على كل عجل، وتنتج قوة تصل إلي 1000 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

يمكن للسائق ان يقوم بفصل المحركات الأمامية بـ سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 بالكامل بضغطة زر، لتتحول سيارة M3 بنسختها الكهربائية بالكامل إلى وحش يعمل بالدفع الخلفي فقط.

ستحتوي سيارة M3 الكهربائية الجديدة كلياً على نظام يحاكي تبديلات ناقل الحركة لتعطي السائق شعور ميكانيكي حقيقي.

سيتم تزويد سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 بنظام صوتي متطور (Soundscape) يعزز من تجربة التسارع والتباطؤ، لتشعر أنك تقود طائرة نفاثة وليست مجرد سيارة كهربائية.

ستعتمد بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 على بطارية سعة 100 كيلوواط/ساعة تستخدم خلايا أسطوانية متطورة، وصممت لتتحمل الاستعراض على الحلبات وأثناء درجات الحرارة العالية.

وللتحكم في سيارة بي ام دبليو M3 الكهربائية موديل 2027 ابتكرت الشركة البافرية وحدة تحكم ذكية أطلقت عليها اسم Heart of Joy وهي كمبيوتر خارق يدير كل شيء من التوجيه إلى توزيع القوة في أجزاء من الثانية.

تاريخ شركة بي ام دبليو في صناعة السيارات

بدأت بي ام دبليو رحلتها في صناعة السيارات عام 1928 باقتناء مصنع "أيزناخ" وبدأت بإنتاج أول سيارة مرخصة من بي إم دبليو، ثم تطورت لتصنع سياراتها الخاصة .

واشتهرت في الثلاثينيات بـ سيارة BMW 328 الرياضية، وواجهت تحديات ما بعد الحرب العالمية الثانية، لتنهض من جديد وتصبح عملاق عالمياً في صناعة السيارات الفاخرة، وتتوسع لتشمل علامات مثل Mini و Rolls-Royce .