ماذا تقدم تويوتا كراون برستيج 2026 .. وكم سعرها في السعودية؟

تُعد تويوتا كراون من أشهر السيارات اليابانية في الأسواق العالمية، حيث ارتبط اسمها بالفخامة العملية والاعتمادية العالية، ومع طرح إصدار 2026، تواصل كراون مسيرتها بتحديثات تركز على التقنيات الهجينة والتجهيزات الحديثة.

محرك وأداء تويوتا كراون 2026

تعتمد تويوتا كراون فئة برستيج 2026 على منظومة هايبرد HEV، تجمع بين محرك بنزين سعة 2.5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT هذه المنظومة توفر قوة إجمالية تصل إلى 218 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر، وبمعدل استهلاك وقود يصل إلى نحو 26.1 كيلومتر لكل لتر.

تصميم تويوتا كراون 2026

تحافظ كراون برستيج 2026 على ملامح عصرية، حيث ترتكز على جنوط من الألمنيوم مقاس 19 بوصة، بينما تتميز الواجهة الأمامية بشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، كما تأتي الإضاءات الأمامية والخلفية، إضافة إلى إضاءة النهار، بتقنية LED، مع إشارات انعطاف مدمجة في المرايا الجانبية.

تجهيزات تويوتا كراون 2026

زودت السيارة بست وسائد هوائية تشمل الأمامية، الجانبية الأمامية، والستائرية، كما تتوفر حساسات أمامية وخلفية للمساعدة أثناء الركن، مدعومة بكاميرا رؤية خلفية، وتشمل أنظمة السلامة المتقدمة مثبت سرعة متكيف، ونظام تفادي الاصطدام مع مكابح طوارئ ذاتية، إلى جانب تقنيات تتبع المسار والتنبيه عند مغادرته، ما يعزز من مستوى الأمان على مختلف الطرق.

وتقدم تويوتا كراون 2026 مقصورة عملية، حيث تتوسط السيارة لوحة القيادة شاشة نظام معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي، ويرافقها نظام صوتي مكوّن من 8 سماعات، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية، إلى جانب شاحن لاسلكي مدمج في الكونسول الوسطي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق.

سعر تويوتا كراون 2026 في السوق السعودي

تُطرح تويوتا كراون 2026 في السعودية بسعر يبدأ من 154,330 ريال.