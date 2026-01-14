مواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 الجديدة

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: تويوتا أوربان كروزر موديل 2026، وتنتمي أوربان كروزر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

مواصفات تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وفتحة سقف بانوراما، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .

وسائل الأمان بـ تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

محرك تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 الجديدة

تحصل سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .