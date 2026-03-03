قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يواصل الدولار رحلة الصعود بعد كسره حاجز الـ50 جنيهًا؟.. برلماني يجيب
الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أرامكو تبلغ مشترين للنفط بتحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر

أرامكو
أرامكو
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن شركة أرامكو السعودية أبلغت مشترين للنفط الخام بضرورة تحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وعبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها للهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، واصفةً إياه بـ"الهجوم الغاشم والجبان  وغير المبرر"، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يمثّل تهديداً مباشراً لأمن المملكة وسيادتها واستقرار المنطقة بأسرها.

وذكرت المملكة في بيان رسمي إن هذا الهجوم يشكّل انتهاكاً صريحاً وسافراً لأحكام القانون الدولي، سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تكفل حرمة المباني الدبلوماسية وحمايتها وحصانتها من أي اعتداء.

وأشارت المملكة إلى أن تكرار هذا السلوك العدواني الإيراني من شأنه أن يدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار، محذرةً من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار هذا النهج الخطير الذي يقوّض الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت المملكة أنها تحتفظ بحقها الكامل وغير المنقوص في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها الوطني وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان بكل حزم وقوة.

أرامكو أرامكو السعودية السعودية البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

الاهلي

اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

نزوح في لبنان

الأمم المتحدة: نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في لبنان

الخارجية القطرية تدعو المواطنين في الخارج لتحميل تطبيقها لتسهيل التواصل معهم في حالات الطوارئ

الخارجية القطرية تدعو مواطنيها بالخارج لتحميل تطبيقها لتسهيل التواصل معهم

وزير الخارجية الأردني: المملكة ستتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها

الخارجية الأردنية: سنتخذ كل الإجراءات لحماية مواطنينا وأمننا واستقرارنا

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد