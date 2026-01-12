شاهد أحدث نسخة مصغرة من سيارة تويوتا GR سوبرا الأسطورة

خطف طلاب كلية نيهون للسيارات (NATS) الأضواء في معرض طوكيو أوتو صالون 2026، بعدما كشفوا عن مشروعهم الإبداعي الذي حوّل سيارة "دايهاتسو كوبن" الصغيرة إلى نسخة مذهلة ومصغرة من أيقونة تويوتا الرياضية GR سوبرا.

هذا المشروع الفريد من نوعه ليس مجرد تعديل بسيط، بل هو عمل هندسي معقد استهدف تقديم تحية خاصة لسيارة السوبرا عبر قالب سيارات "الكاي" اليابانية الشهيرة، مما جعلها تبدو كأنها نسخة "توي" (Toy) حقيقية صالحة للسير على الطرقات فعليًا.

الهندسة المبتكرة واستخدام قطع غيار أصلية

لم يكتفِ الطلاب بتصميم هيكل خارجي يشبه السوبرا، بل قاموا بدمج قطع غيار أصلية من طراز "GR Supra" الحقيقي لضمان أعلى درجات الواقعية في التصميم؛ حيث شمل التحول استخدام المصابيح الأمامية والخلفية الأصلية، مع تعديل غطاء المحرك والصدامات لتتناسب مع أبعاد السيارة الصغيرة.

ورغم أن الهيكل الأساسي يعود لسيارة دايهاتسو، إلا أن إضافة "البودي كيت" العريض وتعديل نظام التعليق ليصبح منخفضًا جعل السيارة تبدو ذات وقفة هجومية تحاكي شقيقتها الكبرى تمامًا.

مواصفات محرك فئة "الكاي" والروح الرياضية

تحت هذا الغطاء الرياضي المثير، تلتزم السيارة بقوانين المحركات اليابانية الصارمة لفئتها، حيث تعمل بمحرك تيربو صغير مكون من ثلاث أسطوانات بسعة 660 سي سي. ورغم أن القوة لا تتجاوز 63 حصانًا، إلا أن الوزن الخفيف للسيارة مع نظام الدفع الأمامي وناقل الحركة اليدوي يمنح السائق تجربة قيادة ممتعة ومختلفة.

ولإضافة لمسة من الإثارة المستوحاة من أفلام السباقات، قام الطلاب بتركيب أسطوانة "نيتروز" (NOS) في مقصورة القيادة، مما أضفى طابعًا سينمائيًا على هذا المشروع المبتكر برمجيًا وتقنيًا.

مشاريع NATS الاستثنائية في طوكيو أوتو صالون

لم تكن السوبرا المصغرة هي المفاجأة الوحيدة التي قدمها طلاب الكلية في عام 2026، حيث شهد الجناح عرض مشاريع أخرى لا تقل غرابة وإبداعًا؛ ومن أبرزها تحويل سيارة "تويوتا فيلفاير" الضخمة إلى سيارة سيدان فاخرة ومنخفضة تعتمد على شاسيه "لكزس LS"، بالإضافة إلى إعادة إحياء طرازات كلاسيكية من نيسان بأسلوب "اللو رايدر".

إن هذه الابتكارات تعكس مهارة الجيل القادم من المهندسين اليابانيين في إعادة تدوير التصاميم العالمية ودمجها في قوالب فنية تعبر عن شغفهم بعالم المحركات جذريًا.

تمثل هذه النسخة من "GR Supra" رسالة واضحة بأن الإبداع في تصميم السيارات لا يتطلب دائمًا محركات ضخمة أو ميزانيات ملايين الدولارات، بل يعتمد بشكل أساسي على الخيال والقدرة على تطويع الموارد المتاحة. وقد حظيت السيارة بإشادة واسعة من خبراء التصميم في المعرض، الذين اعتبروها واحدة من أكثر السيارات "ظرافة" وقوة في التعبير عن هوية تويوتا الرياضية بشكل غير تقليدي.

إن مثل هذه المشاريع تضمن استمرار روح الابتكار في صناعة السيارات اليابانية، وتفتح آفاقًا جديدة لهواة التعديل حول العالم نهائيًا ودائمًا.