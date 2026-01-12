أسعار ومواصفات رينو أركانا في السوق السعودي

تعزز رينو الفرنسية من تواجدها داخل السوق السعودي عبر مجموعة واسعة من الطرازات التي تغطي فئات متعددة، ومن بين هذه الخيارات، تبرز رينو أركانا كسيارة تجمع بين ملامح الكروس أوفر وخطوط الكوبيه، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

أداء ومحرك رينو أركانا

تعتمد رينو أركانا على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 155 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 262 نيوتن متر، هذا المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، تأتي السيارة بنظام دفع أمامي، وتحقق السيارة معدل استهلاك للوقود يصل إلى 17.5 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 50 لترًا.

رينو أركانا

تصميم السيارة رينو أركانا

تأتي رينو أركانا بمصابيح LED مع نظام تشغيل أوتوماتيكي للإضاءة، وتحصل الفئات الأعلى على جنوط ألمنيوم قياس 18 بوصة، بينما تأتي الفئة الأساسية بجنوط 17 بوصة، كما تتوفر فتحة سقف في الفئات الأعلى تجهيزًا، إلى جانب مصدات ذات طابع رياضي، ونظام عادم بلمسة سوداء.

مقصورة وتجهيزات رينو أركانا

تقدم أركانا تجربة قيادة حديثة مدعومة بشاشات رقمية متطورة، حيث تتوفر شاشة معلومات وترفيه قياس 9.3 بوصة في الفئات الأعلى، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالكامل بقياس 10.2 بوصة، إضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية.

رينو أركانا

وتدعم السيارة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، مع إمكانية التحكم في وضعيات القيادة، وتأتي الفئة الأساسية بمقاعد قماشية وتحكم يدوي بالمقاعد الأمامية، مع شاشة رئيسية قياس 7 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي مكون من 6 سماعات.

وتحصل الفئات الأعلى من رينو أركانا على مقاعد بكسوة تجمع بين الجلد والقماش، مع تحكم كهربائي في المقاعد الأمامية ودعم خاصية التدفئة، كما تتوفر منظومة صوتية متطورة من BOSE تضم 9 سماعات.

وتأتي جميع فئات أركانا مزودة بست وسائد هوائية محيطية، إلى جانب أنظمة الثبات الإلكتروني، والمكابح المانعة للانغلاق، ومساعد الانطلاق على المرتفعات.

رينو أركانا

كما تتوفر حساسات خلفية للمساعدة على الركن في مختلف الفئات، بينما تضيف الفئات الأعلى نظام مراقبة النقاط العمياء، وكاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، مع دعم نظام الركن شبه الذاتي.

أسعار رينو أركانا في السعودية

تتوفر رينو أركانا في السوق السعودي بثلاث فئات، حيث تبدأ فئة أركانا إيفولوشن بسعر 81,135 ريال، تليها فئة أركانا تكنو بسعر 98,500 ريال، بينما تأتي فئة أركانا إسبريت ألباين بسعر 103,100 ريال سعودي.