تكنولوجيا وسيارات

بتكنولوجيا هايبرد.. بي واي دي XIA أحدث فان صينية فاخرة

صبري طلبه

تواصل بي واي دي الصينية توسيع حضورها في قطاع السيارات المتطورة، من خلال تقديم فان XIA الجديدة التي تعتمد على تكنولوجيا الهايبرد بالقابس، مع طرحها عبر باقة كبيرة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية وعناصر التحكم والحماية.

أبعاد وتصميم بي واي دي XIA

تعتمد BYD XIA على تصميم الفان، مع أبعاد خارجية بنسبة طول 4,830 مم، وعرض 1,900 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1,495 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,790 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 1,660 و1,775 كجم حسب الفئة.

وتأتي XIA بمظهر عصري حيث زُودت بمصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل بتقنية LED، وتتوفر السيارة بجنوط ألمنيوم بمقاسات 16 و17 و18 بوصة، كما تشمل التجهيزات مرايا خارجية كهربائية الضبط والطي، مدعومة بخاصية التدفئة والذاكرة، بينما تحصل الفئات العليا على فتحة سقف بانورامية.

مواصفات وأداء بي واي دي XIA

تعتمد بي واي دي XIA على منظومة هايبرد متقدمة تجمع بين محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من أربع أسطوانات، ومحرك كهربائي، وتصل القوة الإجمالية إلى نحو 215 حصانًا كهربائيًا مدعومة بمحرك بنزين بقوة 101 حصان، مع عزم كلي قد يبلغ 386 نيوتن متر، وهذا النظام يمكّن السيارة من التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 7.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س.

تتوفر XIA بخيارات متعددة من البطاريات، بسعة تتراوح بين 10.08 و15.87 كيلوواط ساعة حسب الفئة، وتوفر هذه البطاريات مدى كهربائيًا يصل إلى 80 كم في الفئة الأساسية، ويرتفع إلى 120 كم في الفئات الأعلى، ويبدأ استهلاك الطاقة من 11.1 وحتى 13.6 كيلوواط/100 كم، مع خزان وقود بسعة 65 لترًا يدعم الرحلات الطويلة.

تجهيزات ومواصفات بي واي دي XIA

تقدم سيارة بي واي دي  XIA بحزمة متكاملة من أنظمة الأمان، تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، كما تتوفر أنظمة منع انغلاق المكابح، وتوزيع قوى الكبح إلكترونيًا، والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات. 

وتشمل الأنظمة المتقدمة مثبت سرعة متكيف، وتحذير من التصادم الأمامي مع فرملة طوارئ ذاتية، ومراقبة النقاط العمياء، وحساسات أمامية وخلفية مدعومة بكاميرا 360 درجة.

وتقدم BYD XIA تجربة رقمية متطورة، حيث تتوفر شاشة معلومات وترفيه قياس 12.8 بوصة في الفئات القياسية، وترتفع إلى 15.6 بوصة في الفئة العليا، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث ووظائف تحكم متقدمة.

كما تأتي بشاشة عدادات رقمية قياس 8.8 بوصة، ونظام صوتي يضم 6 سماعات، يرتفع إلى 8 سماعات في الفئة الأعلى، وتشمل التجهيزات مقاعد كهربائية، وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية وفلتر PM2.5، إضافة إلى شاحن لاسلكي وإضاءة داخلية محيطية.

