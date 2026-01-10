بـ 3 محركات وتصميم بيك أب.. ماذا تقدم BYD شارك 6 العملاقة؟

تواصل شركة بي واي دي تعزيز تألقها بطرح عدد كبير من السيارات المتنوعة، مستندة إلى خبرتها في تقنيات الدفع الكهربائي والهجين، ومن بين الطرازات اللافتة التي تكشف عن توجه مختلف للعلامة، تأتي نسخة البيك أب الرياضية صاحبة اللقب شارك 6.

منظومة ثلاثية المحركات بقوة كبيرة

تعتمد BYD شارك 6 على منظومة دفع متطورة تضم ثلاثة محركات، يتصدرها محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر، إلى جانب محركين كهربائيين يعملان مع منظومة هايبرد قابلة للشحن.

BYD شارك 6

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 430 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، ويرتبط نظام الدفع بناقل حركة من نوع E-CVT مع نظام دفع كلي.

تنعكس قوة المنظومة الهجينة في تسارع شارك 6 من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال نحو 5.7 ثانية، كما توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 520 كيلومترًا عند الجمع بين شحنة كهربائية كاملة وخزان وقود ممتلئ بسعة 59 لترًا.

BYD شارك 6

تصميم سيارة BYD شارك 6

يحمل التصميم الخارجي لـ BYD شارك 6 ملامح رياضية واضحة، مع هيكل بيك أب وصندوق خلفي عملي، ومفهوم ثنائي الكابينة يوفر مساحة كافية للركاب، وتبرز المقدمة الحادة بخطوطها القوية ومصابيح LED التي تعكس طابعًا عصريًا، بالإضافة إلى جنوط رياضية.

BYD شارك 6

تجهيزات BYD شارك 6

تقدم شارك 6 مستوى جيدًا من التجهيزات التي تركز على الراحة والتقنية، حيث تتوفر شاشة كبيرة تعمل باللمس تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح سهولة الربط مع الهواتف الذكية، كما زُوّدت السيارة بنظام صوتي من Dirac يضم 8 سماعات، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم بالأنظمة المختلفة أثناء القيادة.

BYD شارك 6

وتقدم BYD تقنيات واضحة لجانب السلامة في شارك 6، حيث تشمل التجهيزات كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إضافة إلى مجموعة من أنظمة المساعدة التي تعزز من مستوى الأمان والثقة على الطريق، مع منظومة الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الاهتمام ضمن رؤية تهدف إلى تقديم بيك أب تجمع بين الأداء، والراحة، ومتطلبات السلامة الحديثة.