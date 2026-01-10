قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة: تحركات رسمية من الدولة لمواجهة انتشار الطلاب الضالة
الخارجية الأمريكية: اتهامات إيران لنا بدعم الاحتجاجات في طهران وهمية
القلق يسيطر على حسام حسن.. إكرامي: مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة
ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون
نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن
النوم والعادي والمكيف.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 10-1-2026
هل ترتفع أسعار الدواجن خلال شهر رمضان؟.. شعبة الدواجن ترد
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
بـ 3 محركات وتصميم بيك أب.. ماذا تقدم BYD شارك 6 العملاقة؟
رئيسة فنزويلا بالوكالة: سنتصدى للعدوان الأمريكي بالدبلوماسية
مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة
يعرض فى رمضان.. طرح بوستر مسلسل وننسي اللي كان لـ ياسمين عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 3 محركات وتصميم بيك أب.. ماذا تقدم BYD شارك 6 العملاقة؟

BYD شارك 6
BYD شارك 6
صبري طلبه

تواصل شركة بي واي دي تعزيز تألقها بطرح عدد كبير من  السيارات المتنوعة، مستندة إلى خبرتها في تقنيات الدفع الكهربائي والهجين، ومن بين الطرازات اللافتة التي تكشف عن توجه مختلف للعلامة، تأتي نسخة البيك أب الرياضية صاحبة اللقب شارك 6.

منظومة ثلاثية المحركات بقوة كبيرة

تعتمد BYD شارك 6 على منظومة دفع متطورة تضم ثلاثة محركات، يتصدرها محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر، إلى جانب محركين كهربائيين يعملان مع منظومة هايبرد قابلة للشحن.

BYD شارك 6

وتنتج هذه المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 430 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، ويرتبط نظام الدفع بناقل حركة من نوع E-CVT مع نظام دفع كلي.

تنعكس قوة المنظومة الهجينة في تسارع شارك 6 من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال نحو 5.7 ثانية، كما توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 520 كيلومترًا عند الجمع بين شحنة كهربائية كاملة وخزان وقود ممتلئ بسعة 59 لترًا.

BYD شارك 6

تصميم سيارة BYD شارك 6

يحمل التصميم الخارجي لـ BYD شارك 6 ملامح رياضية واضحة، مع هيكل بيك أب وصندوق خلفي عملي، ومفهوم ثنائي الكابينة يوفر مساحة كافية للركاب، وتبرز المقدمة الحادة بخطوطها القوية ومصابيح LED التي تعكس طابعًا عصريًا، بالإضافة إلى جنوط رياضية.

BYD شارك 6

تجهيزات BYD شارك 6

تقدم شارك 6 مستوى جيدًا من التجهيزات التي تركز على الراحة والتقنية، حيث تتوفر شاشة كبيرة تعمل باللمس تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، ما يتيح سهولة الربط مع الهواتف الذكية، كما زُوّدت السيارة بنظام صوتي من Dirac يضم 8 سماعات، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم بالأنظمة المختلفة أثناء القيادة.

BYD شارك 6

وتقدم BYD تقنيات واضحة لجانب السلامة في شارك 6، حيث تشمل التجهيزات كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات حركة أمامية وخلفية، إضافة إلى مجموعة من أنظمة المساعدة التي تعزز من مستوى الأمان والثقة على الطريق، مع منظومة الوسائد الهوائية، ويأتي هذا الاهتمام ضمن رؤية تهدف إلى تقديم بيك أب تجمع بين الأداء، والراحة، ومتطلبات السلامة الحديثة.

بي واي دي BYD شارك 6 سيارة BYD شارك 6 السيارة BYD شارك 6 سيارة BYD شارك 6 الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

الأرصاد الجوية

تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. هل هناك زيادة جديدة؟

مباراة المغرب والكاميرون

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة المغرب والكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2025

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

ترشيحاتنا

ميشيل ميلاد

ميشيل ميلاد ينضم لمسلسل «هي كيميا» في رمضان 2026

رانيا منصور و نورهان منصور و توانا الجوهري

نورهان ورانيا منصور تقضيان إجازة العام الجديد 2026 في تركيا

الفنانة ساندي

ساندي : سعيدة بردود الفعل على ألبومي الجديد .. خاص

بالصور

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟

أخصائي نفسي : الأم المثالية وهم يرهق النساء نفسيًا وجسديا

الأم
الأم
الأم

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

فيديو

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد