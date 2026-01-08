مواصفات نيسان باثفايندر 2026 وسعرها في السعودية

تواصل نيسان تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي من خلال مجموعة واسعة من الطرازات، ومنها السيارة باثفايندر التي تعد واحدة من أبرز سيارات العلامة اليابانية، حيث تنتمي إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

محرك وأداء نيسان باثفايندر

تعتمد نيسان باثفايندر على محرك يعمل بالبنزين مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 271 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 340 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من تسع سرعات، كما تتوفر السيارة بنظام الجر الأمامي أو الدفع الرباعي.

نيسان باثفايندر

تصميم السيارة نيسان باثفايندر

تأتي نيسان باثفايندر مزودة بجنوط ألمنيوم بقياس 18 أو 20 بوصة حسب الفئة، وتظهر المصابيح الأمامية والخلفية بتقنيةLED ، إلى جانب إضاءة نهارية ومصابيح ضباب بنفس التقنية، كما تشمل التجهيزات مرايا جانبية قابلة للطي والتعديل كهربائياً مع إشارات انعطاف مدمجة، إضافة إلى قضبان سقف سوداء.

مقصورة وتجهيزات نيسان باثفايندر

توفر المقصورة الداخلية عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقعداً للسائق قابلاً للتعديل الكهربائي مع خاصية التدفئة، في حين يأتي مقعد الراكب الأمامي بتعديل يدوي مع التدفئة أيضاً، وتختلف خامات المقاعد بين القماش أو الجلد حسب الفئة، مع توفير مساحات تخزين.

نيسان باثفايندر

وزودت باثفايندر بأنظمة ترفيه متعددة، تشمل شاشة وسطية بقياس 8 بوصات، ولوحة عدادات رقمية تصل إلى 12.3 بوصة في الفئات الأعلى، كما يتوفر نظام صوتي من 6 سماعات أو نظام من BOSE يضم 12 مكبر صوت، وتدعم السيارة أنظمة ربط الهواتف الذكية عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

وتحصل نيسان باثفايندر على باقة واسعة من أنظمة السلامة، منها منظومة الوسائد الهوائية، مروراً بأنظمة الثبات الإلكتروني، ومنع انغلاق المكابح، وتوزيع قوة الكبح إلكترونياً، كما تشمل تجهيزات مساعدة السائق مثل كاميرات الرؤية الخلفية أو المحيطية 360 درجة، وأنظمة التحذير من التصادم، ومراقبة النقطة العمياء، والتنبيه عند الخروج عن المسار، إضافة إلى نظام ProPILOT المتقدم.

نيسان باثفايندر

أسعار نيسان باثفايندر في السعودية

تتوفر نيسان باثفايندر في السوق السعودي بعدة فئات، حيث يبدأ سعر فئة S ذات الدفع الأمامي من 164,500 ريال سعودي، ويصل سعر فئة S بالدفع الرباعي إلى 179,500 ريال، أما فئة SV فتبدأ من 190,500 ريال للدفع الأمامي و204,700 ريال للدفع الرباعي، في حين تتوفر فئة SL بأسعار تبدأ من 225,500 ريال سعودي.