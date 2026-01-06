بقدرات كهربائية.. ماذا تقدم بي إم دبليو iX3 2026 الجديدة كلياً؟

تقدم بي إم دبليو طراز iX3 موديل 2026 عالميًا باعتباره أحد أحدث إصداراتها الكهربائية بالكامل، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في خطوة تعزز من توجه العلامة الألمانية نحو مستقبل السيارات الكهربائية مع الأداء المميز والتصميم العصري.

تصميم بي إم دبليو iX3 2026

تعتمد بي إم دبليو iX3 2026 على مظهر خارجي يبرز الطابع الرياضي العصري للسيارة، حيث ترتكز على جنوط كبيرة يتراوح قياسها بين 20 و22 إنش بتصميم مستوحى من فئة M الرياضية.

ويعزز حضور السيارة مقابض الأبواب المخفية التي تساهم في تحسين الانسيابية، إلى جانب مقدمة ذات طابع هجومي مزودة بمصابيح حادة التصميم وشبكة سفلية تعكس هوية بي إم دبليو الحديثة.

كما تأتي المرايا الجانبية مدعومة بالتحكم الكهربائي وإشارات ضوئية مدمجة، مع حساسات حركة أمامية وخلفية، ويكتمل التصميم بسبويلر رياضي خلفي مدمج بإشارة توقف، مع عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي لزيادة وضوح السيارة.

محرك وأداء بي إم دبليو iX3 2026

تعتمد iX3 2026 على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة تقارب 400 كيلوواط، أي ما يعادل 536 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 645 نيوتن متر، هذه الأرقام تتيح للسيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثوانٍ فقط.

وتستفيد السيارة من بطارية الجيل السادس بسعة تصل إلى 400 كيلوواط، تتيح مدى قيادة يتجاوز 800 كيلومتر في ظروف القيادة المثالية، كما تدعم iX3 2026 الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 10 % إلى 80 % خلال نحو 21 دقيقة فقط باستخدام شواحن التيار السريع.

مقصورة وتجهيزات بي إم دبليو iX3 2026

تقدم بي إم دبليو iX3 2026 مقصورة متطورة تعتمد على شاشة منحنية ذكية وشاشة بانورامية تمتد بعرض الزجاج الأمامي السفلي، إلى جانب شاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، إضاءة محيطة، قفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد إلكترونية.

كما تدعم السيارة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدامات بتصميم عصري، وتتوفر فتحة سقف بانورامية، مع مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، مدعومة بخاصيات التحكم الكهربائي، والتبريد، والتدفئة، والتدليك، ويكتمل المشهد بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي.