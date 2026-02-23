إسلام قرطام يطالب الحكومة بإعلان جدول زمني لتنفيذ الاستفادة من أوائل الخريجين

تقدم النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بشأن موقف الحكومة من تنفيذ الاستفادة من العشرين الأوائل من خريجي الجامعات والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، اعتبارًا من دفعة 2014 وحتى الآن.

وأكد قرطام أن هذا الملف لا يرتبط بمجرد تعيينات وظيفية، وإنما يعكس رسالة الدولة إلى شبابها المتفوقين حول قيمة الاجتهاد والكفاءة داخل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد وجّه في عام 2021 بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة آليات الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرارين رقمي 1974 و3021 لسنة 2021 تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف وضع تصور واضح لاستيعاب هذه الطاقات في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجامعات الجديدة، إلا أنه لم يتم حتى الآن إعلان خطة تنفيذية واضحة أو جدول زمني محدد لحسم هذا الملف.

وأضاف النائب أن انتهاء اللجنة الوزارية من أعمالها دون إعلان آليات التنفيذ يثير تساؤلات مشروعة، ويستوجب توضيحًا رسميًا أمام مجلس النواب، خاصة في ظل ما يمثله هذا الملف من أهمية لشريحة واسعة من الشباب المتفوق.

وأشار قرطام إلى أن الدستور المصري نص على تحقيق تكافؤ الفرص، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة، مؤكدًا أن الدولة التي تستثمر في التعليم وتدعو أبناءها للتفوق مطالبة بترجمة هذا التوجه إلى مسار عملي واضح.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الهدف من البيان العاجل ليس المطالبة باستثناءات أو تجاوزات قانونية، وإنما طلب إعلان موقف تنفيذي واضح وجدول زمني محدد خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعزز ثقة الشباب في منظومة العدالة وتكافؤ الفرص.

واختتم قرطام بيانه قائلًا: «شباب مصر المتفوق يستحق رسالة واضحة من دولته… أن التفوق ليس مرحلة انتظار، بل بداية مسار».