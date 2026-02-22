وكيل محلية النواب لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" سيجنبنا الاصطدام بالدستور

كشف النائب محمد الفيومي ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تفاصيل مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به تحت مسمى “مقاطعة ممفيس”.

وأكد الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اقترح كيان جديد ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية يسمي مقاطعة ضمن التقسيم الإداري بحيث يكون لدينا مقاطعة ومحافظة ومركز وحي ومدينة وقرية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه اقترح أن تكون هناك مقاطعة بإسم ممفيس تطلق على العاصمة الإدارية الجديدة ، بحيث تتبع القاهرة ، وحتى يلتزم بالنص الدستورى ولا يصطدم بالدستور لأن الدستور ليس لعبة وبه إجراءات معقدة ، خاصة أن العاصمة الإدارية تتبع القاهرة ومجلس النواب الجديد مقره في العاصمة الإدارية والمحكمة الدستورية مقرها في العاصمة الإدارية ، ولذلك فإن العاصمة الإدارية هي جزء من القاهرة العاصمة.

وتابع النائب محمد الفيومي : وبالتالي كان لابد أن يكون هناك حي ولكن كان لايجب أن نصغرها ، خاصة وأنها تضم مئات الآلأف من الأفدنة ، ولذلك اقترحت أن تكون مقاطعة بإسم ممفيس تطلق على العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن هذه المقاطعة لها سلطات خاصة وفصل منفرد بها ، حيث سيكون هناك فصل بمحافظة القاهرة في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعده ، وسيكون هناك فرع خاص بمقاطعة ممفيس تطلق على العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مقاطعة ممفيس التي ستطلق على العاصمة الإدارية سيكون لها مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية ورئيس للمقاطعة يعينه رئيس الجمهورية لسه سطات المحافظ.

وتابع: مشروع قانون الإدارة المحلية مكون 208 مادة ، وبه حوالي 4 مواد مستحدثة ، مؤكدا انه تقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب ، وتم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.