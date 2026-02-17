أحمد شعراوي: النواب والشيوخ سيعملان على الإنتهاء من قانون الإدارة المحلية

قال الدكتور أحمد شعراوي رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن غرفتي البرلمان "النواب والشيوخ" سيعملان خلال الفترة المقبلة على الإنتهاء من قانون الإدارة المحلية وإصداره، ليتم بعد ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية .

وأضاف الدكتور أحمد شعراوي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، أنه بالتزامن مع مناقشتنا لملف المجالس المحلية، تقوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ذات الوقت.

وأشار إلي أن وزارة التنمية المحلية لديها مشروع قانون متكامل وسيتم عرضه في ضوء الخطوات المتبعة لتقديم أى مشروع قانون للبرلمان .

ونوه الدكتور أحمد شعراوي بأن أمانة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قامت بتوزيع مقترح مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق الذي شارك في اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم.