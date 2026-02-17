القصبي: المجالس المحلية المنتخبة حق من حقوق المواطن

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إن توجيهات الرئيس السيسي بعد التعديل الوزاري وجه بمجموعة من التوجيهات من بينها الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية.



و قال القصبي "نحن أمام استحقاق دستوري بموجب المادة ٢٤٢ التي تتحدث عن استمرار العمل بتظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم العمل بالنظام المنصوص عليه في الدستور تدريجيا خلال خمس سنوات".



و تابع القصبي خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية، إلى المواد الدستورية التي تنظم انتخابات المجالس المحلية ٢٥% للشباب و٢٥% للمرأة و٥٠% للعمال والفلاحين مع تمثيل مناسب لذوي الإعاقة.



و قال: كما يمنع حل المجالس المحلية بإجراء إداري، وتخصص موازنة مستقلة للوحدات المحلية.



وأكد القصبي أن المجالس المحلية المنتخبة حق من حقوق المواطن لضمان ممارسة الحقوق السياسية.