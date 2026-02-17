الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي

أكد النائب ناجى الشهابى عضو مجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح برغبة في شأن الأسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة بإعتبارها ضرور خدمية ودستورية.

وقال إننا أمام استحقاق دستوري واضح ،ووفقا لاختصاصات مجلس الشيوخ نكون أمام مهمة واضحة وهو مناقشة جميع الرؤى الخاصة بإعداد مقترحات لقانون لتشكيل المجالس الشعبية بإعتبارها ضرورة و أمن قومي.



وقال النائب ناجي الشهابي في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالاشتراك مع مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية: لا يتصور أحد أننا نعيش بدون قانون منظم للمجالس المحلية ، فهو استحقاق دستوري ،ويعد أحد مقومات السلطة التنفيذية .



واستطرد النائب ناجي الشهابي قائلا : حسنا فعل مجلس الشيوخ حينما شكل لجنة برلمانية لمناقشة هذا الموضوع .لافتا إلى أن مصر تواجه تحديات ضخمة وبالتالى في ظل الاصطفاف الشعبي نحن بحاجة إلي إجراء الانتخابات المحلية .

واقترح الاستعانة بمشروع قانون تنظيم عمل المجالس المحلية والذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي الأول برئاسة النائب أجمد السجيني ائنذاك .مبينا إلي أن هذا المشروع متكامل وهناك توافق بشإنه .